BMW: Free Cashflow nagt am Kurs!

Die erwarteten KGVs von BMW in den Jahren 2023 bis 2025 liegen im Bereich zwischen 6,26 und 6,64. Die Marktteilnehmer gehen aktuell von einer Stagnation des Gewinns in dieser Zeitspanne aus. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen am Dienstag dieser Woche hatte einen Kursrutsch zur Folge, was das Papier wieder attraktiver macht.

BMW hatte bereits am Dienstag dieser Woche seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Bei der Gewinnmarge im Autogeschäft will das Unternehmen inzwischen in einem Zielkorridor von neun bis 10,5 Prozent landen. Bislang hatte man mit acht bis zehn Prozent gerechnet. Der Rückgang des Free Cashflows im Segment Automobile um knapp 61 Prozent im Jahresvergleich schmeckte aber einigen Aktionären nicht und sie warfen die Aktie aus ihren Portfolios. Seit Dienstag gab der Wert um rund 7,5 Prozent nach. BMW nimmt höhere Kosten in Kauf und fährt eine Doppelstrategie. Als einziger deutscher Autobauer gibt BMW kein fixes Datum für das Verbrenner-Aus bekannt. Umso erstaunlicher ist BMWs derzeitige Elektroquote. Diese liegt mit 12,6 Prozent im ersten Halbjahr so hoch wie bei keinem anderen der großen deutschen Autohersteller.

Zum Chart

Der aktuelle Aktienkurs von BMW hat die Anfang Oktober 2022 gebildete Aufwärtssequenz durchbrochen. Der endgültige Bruch ist auf die für die Aktionäre enttäuschende Halbjahresbilanz zurückzuführen. Im historischen Vergleich ist der Aktienkurs schon sehr weit gelaufen und das All Time High vom 17. März 2015 bei 123,76 Euro erschien in Reichweite. Aktuell ist der Aktienkurs in die Unterstützungszone zwischen 100 Euro und 104,06 Euro hineingelaufen. Dieses Chartbild könnte für eine Verlangsamung oder eine Umkehr der Kursentwicklung sorgen. Bis in das Jahr 2025 sind konstante Gewinne eingeplant, wodurch das erwartete KGV in diesen Jahren relativ stabil bei rund 6,5 verharrt. Dabei ist die vorteilhafte Kursentwicklung umso bemerkenswerter, als dass der Ukrainekrieg vor gut einem Jahr die damals vorherrschende Aufwärtssequenz beendete. Innerhalb weniger Tage verlor die Aktie 30 Prozent an Wert und bildete danach eine Seitwärtsrange aus, die bis 30. Dezember 2022 Bestand hatte. Der Ukrainekrieg tobt immer noch, jedoch ist die gestörte Lieferkette wieder intakt.

BMW AG St (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

104,06 // 113,46 Euro

Unterstützungen:

100,00// 92,51 Euro



Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden BMW-Aktie bis auf 113,46 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN SV9TEC) überproportional mit einem Omega von 6,41 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 27 % und dem Ziel bei 113,46 Euro (0,94 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 05.09.2023 eine Rendite von rund 77 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 96,36 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 41 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,74 zu 1, wenn bei 96,36 Euro (0,31 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

SV9TEC

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

0,61 – 0,64 Euro

Emittent:

Société Générale

Basispreis:

115,00 Euro

Basiswert:

BMW AG St

akt. Kurs Basiswert:

102,62 Euro

Laufzeit:

20.09.2024

Kursziel:

0,94 Euro

Omega:

6,41

Kurschance:

+ 77 Prozent

Quelle: Société Générale



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.