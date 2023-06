BMW-Express-Zertifikat mit 40% Sicherheitspuffer

Mit der BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) ging es nach ihrem 12-Monatstief vom 30.9.22 bei 68,44 Euro ordentlich nach oben. Nach der Veröffentlichung unerwartet guter Quartalszahlen legte die Aktie am 8.5.23 auf ein neues Jahreshoch bei 109,84 Euro zu, konnte das hohe Niveau in weiterer Folge aber nicht ganz behaupten. Mit Kurszielen von bis zu 120 Euro wird die BMW-Aktie von Experten als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die BMW-Aktie in den nächsten Jahren nicht allzu stark unter Druck geraten wird, könnte das derzeit zur Zeichnung angebotenen Erste Group-Fix Kupon Express-Zertifikat auf die BMW -Aktie für eine Investition interessant sein.

12% Renditechance und 40% Sicherheitspuffer

Der Schlusskurs der BMW-Aktie vom 20.6.23 wird als Startwert für das Zertifikat fixiert. Bei 60 Prozent des Startwertes wird die am letzten Bewertungstag (19.6.28) aktivierte Barriere liegen. Wenn die Aktie am ersten Bewertungstag (19.6.24) auf oder oberhalb des Startwertes notiert, dann wird das Zertifikat mit 112 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Verfehlt die Aktie dieses Ziel, dann verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest um ein weiteres Jahr bis zum nächsten Bewertungstag.

Sobald der Aktienkurs an einem der weiteren, im Jahresabstand angesetzten Bewertungstage oberhalb des Startwertes notiert, dann wird das Zertifikat inklusive der pro Laufzeitjahr jeweils um 12 Prozent ansteigenden Zinszahlungen vorzeitig zurückbezahlt. Wird die Zertifikat beispielsweise nach drei Laufzeitjahren vorzeitig zurückbezahlt, dann wird die Rückzahlung mit 136 Prozent des Ausgabepreises erfolgen.

Läuft die Zertifikat mangels vorzeitiger Tilgung bis zum letzten Bewertungstag und die Aktie befindet sich an diesem Tag oberhalb der 60-Prozent-Barriere, dann wird es mit dem Höchstbetrag von 160 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Bei einem Kursrückgang von mehr als 40 Prozent wird das Zertifikat mittels der Zuteilung von BMW-Aktien getilgt.

Das RBI-Express BMW Express 8-Zertifikat, ISIN: AT0000A34CV6, maximale Laufzeit bis 22.6.28, kann noch bis 19.6.23 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses, den Nachhaltigkeitskriterien der RBI entsprechende Express-Zertifikate auf die BMW-Aktie eignet sich für renditeorientierte Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die Aktie in den nächsten Jahren an einem der Bewertungstage oberhalb des Startwertes oder am letzten Bewertungstag zumindest oberhalb von 60 Prozent des Startwertes des Zertifikates befinden wird.

Walter Kozubek