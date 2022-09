BMW: Eine Entscheidung steht an - diese Marken sind zu beachten!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: BMW ISIN: DE0005190003

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der Automobil- und Motorradhersteller verfolgt eine reine Premium-Markenstrategie. Nun hat BMW mit dem iX5 Hydrogen den Bau seines Wasserstoffautos eingeläutet. Die BMW-Aktie läuft seit einigen Monaten seitwärts. Ende Juni konnte man die Papiere bei rund 70 Euro einsammeln. In Folge schafften es die Bullen auch den EMA-20 als auch den EMA-50 zurückzuerobern. Bei 81 Euro war diese Zwischenerholung aber wieder beendet. Im August fielen die Kurse wieder bis auf 72 Euro.

Chart vom 31.08.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 73.40 EUR

Expertenmeinung: Nicht alles auf die Karte des Batterieantriebs zu setzen, könnte ein cleverer Schachzug von BMW sein. Aber auch die BMW-Aktie kann sich trotz dieser Nachricht den schwachen Märkten nicht entziehen. In den letzten Tagen hat sich das Papier in einer Range zwischen 72 und 75 Euro bewegt. Damit die Bullen ihre Chance nicht verspielen, müssten diese die Marke von 75 Euro hinter sich lassen. Damit würden wir auch wieder Kurse über dem EMA-20 bekommen, was die bullischen Aussichten erhöht. Bleiben allerdings die Bären am Ball, dürften wir mit dem unterschreiten der 72 Euro-Marke in Folge deutlich tiefere Kurse bekommen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in BMW

