BMW: Aufwärtstrend intakt!

Die erwarteten KGVs von BMW in den Jahren 2023 bis 2025 liegen ziemlich genau bei 7. Die Marktteilnehmer gehen aktuell von einer Stagnation des Gewinns in dieser Zeitspanne aus. Der globale Pkw-Markt ist dank der hohen Nachfrage nach Elektroautos weiter gewachsen.

Die immensen Gewinn- und Umsatzsteigerungen bei BMW sind vor allem auf eine Portfoliomaßnahme zurückzuführen. Mit der Übernahme eines weiteren 25-Prozent-Anteils des Produktions-Joint-Ventures mit Brilliance kontrolliert BMW seine chinesische Tochter nun zu 75 Prozent und kann sie seit dem 11. Februar 2022 voll konsolidieren. BMW hat sich mit der Übernahme sehr langfristig an China gebunden, denn der Produktionsvertrag mit Brilliance wurde bis 2040 verlängert. China wird damit zu einem dominierenden Faktor in der BMW-Bilanz. Allein die neue Siebener-Limousine, Flaggschiff der Modellpalette, wird zu rund 50 Prozent in China verkauft. Wie hoch die Gewinne aus Fernost sind, findet sich in der Bilanz jedoch nicht.

Zum Chart

Der aktuelle Aktienkurs von BMW entwickelt sich innerhalb einer Aufwärtssequenz, die Anfang Oktober 2022 ihren Ursprung hat. Im historischen Vergleich ist der Aktienkurs schon sehr weit gelaufen und das All Time High vom 17. März 2015 bei 123,76 Euro scheint in Reichweite. Die Kursentwicklung zeigt nach der Überwindung des Widerstandsbereiches zwischen 100,00 Euro und 104,06 Euro weiter Stärke. Leider war am gestrigen Handelstag im Markttrend ein kleines Minus zu verzeichnen. Bis in das Jahr 2025 sind konstante Gewinne eingeplant, wodurch das erwartete KGV in diesen Jahren relativ stabil bei rund 7 verharrt. Die vorteilhafte Kursentwicklung ist umso bemerkenswerter, als dass der Ukrainekrieg vor gut einem Jahr die damals vorherrschende Aufwärtssequenz beendete. Innerhalb weniger Tage verlor die Aktie 30 Prozent an Wert und bildete danach eine Seitwärtsrange aus, die bis 30. Dezember 2022 Bestand hatte. Der Ukrainekrieg tobt immer noch, jedoch ist die dadurch gestörte Lieferkette wieder intakt.

BMW AG St (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

113,46 // 125,01 Euro

Unterstützungen:

104,06 // 100,00 Euro



Fazit

BMW muss die Transformation hin zum selbstfahrenden Elektro-PKW meistern und den Verbrenner-Marktanteil in China ins Elektrozeitalter hinüberretten.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN MB22FB) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von BMW in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,44 profitieren. Das Ziel sei bei 125,01 Euro angenommen (4,64 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 29 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 98,37 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,98 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB22FB

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

3,11 – 3,15 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

78,81 Euro

Basiswert:

BMW AG ST

KO-Schwelle:

78,81 Euro

akt. Kurs Basiswert:

110,27 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

4,64 Euro

Hebel:

3,44

Kurschance:

+ 46 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.