Vom positiven Marktumfeld in dieser Woche kann die BMW-Aktie nicht profitieren. Das gestern gemeldete Zahlenwerk kam am Markt nicht gut an. Wann entstehen neue Handelssignale bei der Aktie?

Im abgelaufenen zweiten Quartal steigerte der Automobilkonzern aus München den Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal von 28,6 auf 34,8 Mrd. EUR. Analysten hatten nur mit Erlösen von 33,7 Mrd. EUR gerechnet. Das EBIT lag mit 3,43 Mrd. EUR hingegen deutlich unter dem Vorjahreswert von 5,01 Mrd. EUR. Dennoch toppte BMW damit die Marktschätzung von 3,15 Mrd. EUR. Der Überschuss lag mit 3,05 Mrd. EUR sogar fast 1 Mrd. EUR über dem Konsens.

Das Problem: Das Management senkte die Jahresprognose und erwartet nun einen Absatz „leicht unter Vorjahr“. Der alte Ausblick ging von Verkäufen „auf Vorjahresniveau“ aus. Die BMW-Aktie fiel im Mittwochshandel um über 5 %.

Chart: BMW

Widerstandsmarken: 80,74/83,26/84,47/100,42 EUR

Unterstützungsmarke: 72,00/68,21/67,58 EUR

Aus charttechnischer Sicht bleibt das mittelfristige Bild des DAX-Titels angeschlagen. Aktuell ist der Wert eingeklemmt zwischen den beiden EMAs 50 und 200 im Wochenchart. Zwischen 80,74 und 77,28 EUR herrscht also Neutralität. Erweitert man diese Zone und schließt die beiden Trendlinien mit ein, müsste der DAX-Titel über den Kursbereich zwischen 83,26 und 84,47 USD ansteigen, um ein Kaufsignal zu erzeugen.

Auf der Unterseite dient eine Aufwärtstrendlinie seit dem Jahrestief bei rund 72 EUR als Support. Wird sie unterboten, dürfte der Wert in den wichtigen Unterstützungsbereich zwischen 68,21 und 67,58 EUR eintauchen. Ein Bruch dieses Supportbereichs wäre langfristig äußerst problematisch.

Der Beitrag BMW – Aktie nach Zahlen unter Druck erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

