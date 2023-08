BITCOIN: : Worauf warten die Bullen und Bären? Bitcoin auf der $30.000 weiter festgetackert

ABSTRACT: Das Bild für Bitcoin ist durch den Fall unter $30.000 nun neutral, wie weiter oben geschrieben vielleicht sogar eher Short und es gilt abzuwarten, ob es zu weiterer Abwärtsdynamik und Fall unter $28.000 kommt oder einer Rückeroberung der $30.000 Marke.

· Aktuelleam 09.08.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader· Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin& Ausblick

Das Bild in Bitcoin bleibt weiterhin relativ ruhig, hat sich im Vergleich zur Betrachtung der Vorwoche auf weiterhin nur marginal, wenn überhaupt verändert.

Unsere Hoffnung war bzw. ist, dass eventuell auch mal ein Impuls von der Macro-Front kommt, nachdem die US-Notenbank auf ihrer Leitzinsentscheidung bzw. FED Chairman Powell auf der damaligen Pressekonferenz vor zwei Wochen mitteilte, dass die Entscheidung über die weitere Geldpolitik auf der Zinssitzung im September von den einkommenden, konjunkturellen Indikationen abhänge - „Schlechte Nachrichten nun gut für Bitcoin sind – und umgekehrt“, denn: enttäuschende Wirtschaftsindikationen machen eine geldpolitisch lockerere FED auf den kommenden Sitzungen realistischer werden lassen – und umgekehrt.

Allerdings: seitens der US-Arbeitsmarktzahlen Non-Farm Payrolls blieb vergangene Woche Freitag ein Impuls aus.

Nun, wir geben die Hoffnung nicht auf, vielleicht liefern die US-Inflationszahlen morgen, am Donnerstag, einen Impuls, wobei die Überlegung wäre, dass ein Fortschreiben der seit 12 Monaten anhaltenden Abkühlung der US-Inflation und Fall unter 3% für Bitcoin eher positiv wären, während eine leicht anziehende Inflation (bspw. begünstigt durch den jüngsten Aufwärtstrend in Öl) Bitcoin eher unter $30.000 verweilen lassen dürfte.

Auch gehofft hatten wir ein wenig auf einen Impuls für Bitcoin ausgehend von den Quartalszahlen der Krypto-Börse Coinbase vergangene Woche Donnerstag. Coinbase wies einen geringer als erwarteten Verlust von 42 Cent pro Aktie gegenüber der Wallstreet erwarteter 77 Cent Verlust pro Aktie und auch einen mit 708 Millionen US-Dollar höher als erwarteten Umsatz, den die Wallstreet mit 633 Millionen US-Dollar erwartet hatte und der im übertragenen Sinne ja ein zunehmendes Interesse seitens der Marktteilnehmer am Krypto-Bereich insgesamt suggeriert.

Aber größere Bewegung in Bitcoin blieben Mangelware und so hat sich die Gesamtsituation im Vergleich zur Vorwoche technisch unwesentlich verändert: Bitcoin bleibt unter $30.200/500 eher Short mit Ziel im Bereich um $28.000, ein Fall darunter ebnete den Weg in Richtung $25.000.

Über $30.200/500 wäre zunächst ein bullisher Drive in Richtung Jahreshochs bzw. rund gesprochen $32.000 zu erwarten, ein Bruch höher aktivierte Kursziele um $37.000/$38.000, ließen eventuell gar $40.000 realistisch erscheinen.

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Daily Chart (02. September 2022 bis 01. August 2023). Screenshot erstellt am 04. August 2023, 16:30 Uhr (MESZ)

Bitcoin - Trading Setups:

Das Bild für Bitcoin ist durch den Fall unter $30.000 nun neutral, wie weiter oben geschrieben vielleicht sogar eher Short und es gilt abzuwarten, ob es zu weiterer Abwärtsdynamik und Fall unter $28.000 kommt oder einer Rückeroberung der $30.000 Marke.

Der Modus trübt sich auch durch den nun erfolgten Fall unter den EMA(50) auf Tagesbasis ein, auch wenn ganz übergeordnet die Bullen oberhalb des EMA(200) das Ruder weiter in der Hand halten.

Long-Setup:

Ein Bruch zurück über $30.500 Marke wäre für Long-Trades in Bitcoin als Momentum Plays durchaus interessant, erstes Ziel im Bereich um $31.800 bzw. $32.000, wo wir eventuell 25% bis 33% Gewinnmitnahmen auf den Weg brächten zwecks Risiko-Reduktion, den Rest hielten mit anvisierten Kurszielen um $35.000, Kursprojektionen offenbaren sogar Potenzial bis in Gefilde um $37.000/$38.000.

Short-Setup:

Ganz kurzfristig und unter $29.500 bzw. $30.000 sind Short-Positionen interessant, durch den Fall unter die $29.500 und den EMA(50) auf Tagesbasis könnte mit einem Bruch unter $28.000 vielleicht sogar ein Momentum Trade mit Ziel im Bereich um $25.000 in Betracht gezogen werden.



Quellen: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.