BITCOIN: SpaceX Bitcoin Verkauf spielt Bären in die Karten - wann kommt das grüne Licht für Bitcoin-ETFs?

Nach vielen Wochen und einem regelrechten „festgetackert“ sein auf die $30.000 Marke hat Bitcoin in den vergangenen Tagen final einen Impuls gesehen – und es war nicht einer auf der Oberseite oder initiiert durch ein „Ok“ seitens der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC in Bezug auf einen gestellten Bitcoin-ETF-Antrag durch Blackrock, Fidelity, Ark Invest, etc.

Nein, es war ein bearisher Impuls, auf den Weg gebracht durch Elon Musks Unternehmen SpaceX.

Am Freitagmorgen machten Nachrichten die Runde, dass die Weltraumfirma Musks, SpaceX, ihren Bitcoin-Bestand im Gegenwert von rund 373 Millionen US-Dollar, entsprechend etwa 12.800 Bitcoins, verkauft hat, hervorgehend aus Geschäftsberichten, die dem Wall Street Journal vorliegen.

Vor dem Hintergrund des insgesamt dünnen Handelsvolumen in Bitcoin reicht eine Market Order dieser Größenordnung im derzeitigen Marktumfeld aus, um eine solche Abwärtswelle zu initiieren, wobei nicht auszuschließen ist, dass man seitens SpaceX einen etwas fortgeschritteneren Handelsalgorithmus genutzt haben dürfte als eine „Fat Finger Strategie“.

Was sicherlich interessant anmutet ist, dass es in den Folgetagen zu keinem signifikanteren Bounce kam, Bitcoin stattdessen im Bereich um $26.000 konsolidierte. Das ist umso mehr skeptisch zu beäugen und seitens der Bitcoin-Bullen mit Sorgen zu betrachten, als dass sich die fundamentale Lage und Hoffnung auf eine baldige, positive Nachricht in Bezug auf eine Zulassung eines Bitcoin-ETFs, die eigentlich bullish für Bitcoin bzw. den Kryptomarkt insgesamt sein sollte, im Vergleich zur Vorwoche nicht verändert hat.

Erinnern wir uns kurz: am 11.08. teilte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC mit, dass man in Bezug auf die Entscheidung eines Bitcoin-ETF von ARK Invest weitere 45 Tage benötigt, lieferte allerdings keine Begründung, warum.

Am Freitag teilte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC mit, dass man in Bezug auf die Entscheidung eines Bitcoin-ETF von ARK

Wie bereits vergangene Woche geschrieben, ist es schwer zu sagen, ob diese Meldung die Wahrscheinlichkeit für eine Bewilligung eines ETFs erhöht oder nicht. Aber es verdichten sich zumindest die Anzeichen, dass die SEC wenigstens einige Bitcoin-ETFs bewilligen könnte, bspw. von Blackrock und Fidelity, zum Beispiel mit der Begründung, dass die SEC nur bestimmten Antragsstellern zutraut, den ETF vor Marktmanipulation zu schützen.

Ausgehend von einer solchen Spekulation spiegelt die ausbleibende Gegenbewegung nachdem sich das kurzfristig Ungleichgewicht im Orderbuch wieder eingependelt hat, keine wirkliche Überzeugung unter den Bitcoin-Bullen.

Und auch technisch hat das Bild für Bitcoin nun Risse bekommen: mit dem vergangene Woche thematisierten Fall unter $28.000 wurde dynamisch und zügig die $25.000 Region angelaufen, Bitcoin handelt nun unter der 50- und 200-Tagelinie und mit einem Kreuzen des EMA(50) zurück unter die 200-Tagelinie würde sogar ein technisches Short-Signal getriggert, was weiteren Abgabedruck bis $20.000 auf den Weg bringen könnte.

Long-Engagements scheinen im aktuellen Modus erst bei einer Rückeroberung der $30.000 eine Option darzustellen.

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Daily Chart (17. August 2022 bis 22. August 2023). Screenshot erstellt am 22. August 2023, 17:30 Uhr (MESZ)

Bitcoin - Trading Setups:

Das Bild für Bitcoin ist durch den Fall unter den EMA(50) und EMA(200) nun bearish, die Bären haben das Ruder klar in der Hand. Mit einem ausbleibenden Bounce und früher oder später zu erwartenden Kreuzen des EMA(50) zurück unter den EMA(200) könnte technisch ein nächstes Short-Signal generiert werden, was einen Test der $20.000 Marke auf den Weg bringen könnte.

Long-Setup:

Ausgehend von diesen einleitenden Zeilen, sind Long-Engagements im derzeitigen Umfeld mit großer Vorsicht zu genießen, in der Tat möchte man Bitcoin weiterhin erst Long sein, sollte sich die Krypto-Währung zurück über $30.000 bewegen und halten können, was im derzeitigen Umfeld einherginge mit einer Rückeroberung der 200- und 50-Tagelinie.

Short-Setup:

Short Positionen scheinen im aktuellen Umfeld als Momentum Plays interessant, ein Bruch unter die „Flush Tiefs“ des SpaceX Verkaufs um $25.200 machte erneut Abschläge sehr wahrscheinlich und erhöhte die Wahrscheinlichkeit eines zeitnahen Tests der $20.000 Region.



