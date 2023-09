BITCOIN: SEC lässt sich mit Bitcoin-ETF Zeit, Bären wittern Chance

ABSTRACT: Das Bild für Bitcoin bleibt durch den Fall unter den EMA(50) und EMA(200) bearish, die Bären haben das Ruder weiter klar in der Hand und die bearishe Reaktion auf die eher positiv zu wertende, Zeit schindende SEC Meldung erhöht signifikant die Wahrscheinlichkeit eines Kreuzens des EMA(50) zurück unter den EMA(200), technisch ein nächstes Short-Signal generierend und übergeordnet einen Re-Test der $20.000 Marke auf den Weg bringend.

„Und alles wieder auf Anfang“ – so, oder so ähnlich könnte die Headline der heutigen Bitcoin Analyse lauten. Erinnern wir uns kurz an die Bitcoin Betrachtung der vergangenen Woche:

Nachdem es vor rund zwei Wochen noch zu einem Kursrutsch infolge des Abstoßens der Bitcoin-Position des Musk‘schen Raumfahrtunternehmens SpaceX kam, kam es dann vergangene Woche Dienstag zu einem kräftigeren Bounce folgend auf die News, dass ein Gericht urteilte, dass die SEC solle den Antrag von Grayscale für einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds noch einmal überdenken und neu bewerten müsse, resultierend in Spekulationen, dass sich somit wohl die Chance auf einen ersten, in den USA zugelassenen Bitcoin-ETF erhöhen dürfte.

Tja, der aufkeimende Optimismus währte nur gut 48 Stunden: am vergangenen Donnerstag ließ die Securities and Exchange Commission (SEC), die US-Börsenaufsicht verlauten, dass sie erneut ihre Entscheidungen zu einer Reihe von Bitcoin Spot ETFs um weitere 45 Tage vertagen würde. Darunter sind die Bitcoin-ETF-Anträge von BlackRock und Fidelity, die nächste Deadline für Entscheidungen im Hinblick auf Bitcoin ETFs ist nun der 17. Oktober.

Nun ist die Sache die: eigentlich ist diese erneute Vertagung einer Entscheidung nach den jüngsten Schlappen vor Gericht der SEC bezüglich Grayscale und zuvor bereits Ripple nicht unbedingt ein bearishes Signal, eher im Gegenteil: offenbar versucht man seitens der SEC Zeit zu gewinnen, um das unaufhaltsame, die Auflage eines Bitcoin ETFs genehmigen zu müssen, aus welchen Gründen auch immer weiter hinauszuzögern.

Das Bitcoin auf diesen weiterhin eigentlich eher positiven Ausblick nicht bullish, sondern stattdessen arg bearish reagiert, ist wiederum aus rein Price-Action-technischer Perspektive eher ein sehr schwaches Signal und erhöht zeitnah die Attacke auf und einen Fall unter die Übertreibungstiefs um $24.800 nach dem Bitcoin-SpaceX-Verkauf.

Zwar sehen wir weiterhin eine Bewilligung eines Bitcoin-ETFs als eher bullish für Bitcoin mit einem zu erwartenden, deutlichen Rücklauf zurück über $30.000.

Aber sowohl die nun zu beobachtende Reaktion, als auch das rein technische Bild bleiben für Bitcoin schwach und mit einem dynamischen Break unter $24.800 mit Bitcoin unter seiner 50- und 200-Tagelinie handelnd, wobei ein Kreuzen des EMA(50) unter den EMA(200), ein weiteres, technisch klar bearishes Signal liefern würde, wäre weiterer Abgabedruck bis $20.000 eine ernstzunehmende Option.

Und es bleibt dabei: Long-Engagements scheinen im aktuellen Modus erst bei einer Rückeroberung der $30.000 eine Option darzustellen.

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Daily Chart (05. Oktober 2022 bis 05. September 2023). Screenshot erstellt am 05. September 2023, 18:00 Uhr (MESZ)

Bitcoin - Trading Setups:

Das Bild für Bitcoin bleibt durch den Fall unter den EMA(50) und EMA(200) bearish, die Bären haben das Ruder weiter klar in der Hand und die bearishe Reaktion auf die eher positiv zu wertende, Zeit schindende SEC Meldung erhöht signifikant die Wahrscheinlichkeit eines Kreuzens des EMA(50) zurück unter den EMA(200), technisch ein nächstes Short-Signal generierend und übergeordnet einen Re-Test der $20.000 Marke auf den Weg bringend.

Long-Setup:

Ausgehend von diesen einleitenden Zeilen, sind Long-Engagements im derzeitigen Umfeld mit großer Vorsicht zu genießen, in der Tat möchte man Bitcoin weiterhin erst Long sein, sollte sich die Krypto-Währung zurück über $30.000 bewegen und halten können, was im derzeitigen Umfeld einherginge mit einer Rückeroberung der 200- und 50-Tagelinie.

Short-Setup:

Short Positionen scheinen im aktuellen Umfeld als Momentum Plays interessant, ein Bruch unter die „Flush Tiefs“ des SpaceX Verkaufs um $24.700 machte erneut Abschläge sehr wahrscheinlich und erhöhte die Wahrscheinlichkeit eines zeitnahen Tests der $20.000 Region.



Quellen: xStation5 von XTB

