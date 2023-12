BITCOIN: Liefert die FED das Benzin für die Attacke auf die $50.000 Marke?

ABSTRACT: Das Bild für Bitcoin stellt sich durch das Zurückkreuzen des EMA(50) über den EMA(200) und den Bruch auf neue Jahreshochs auf Tagesbasis weiter klar bullish dar und die Bullen haben das Ruder weiter klar in der Hand.

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Weekly Chart (09. Juli 2017 bis 12. Dezember 2023). Screenshot erstellt am 12. Dezember 2023, 16:30 Uhr (MESZ)

Nach dem jüngsten Bitcoin Bull Run, der die Krypto-Währung Nummer 1 ausgehend von der Marktkapitalisierung deutlich zurück über die $40.000 Marke befördert hat, ist es schon erstaunlich wie relativ stark Bitcoin sich infolgedessen präsentierte und die Aufschläge hat halten können, trotz des Mini-Flash Crash zum Wochenbeginn und anders als beispielsweise Gold, wo wir zu Beginn der vergangenen Handelswoche zwar neue Allzeithochs zu sehen bekommen haben, anschließend aber eine regelrechte Kernschmelze, die das gelbe Edelmetall mittlerweile zurück unter $2.000 befördert hat.

Nun werden Bitcoin Trader müde lächeln, wenn von rund $100 Handelsspannen pro Tag die Rede ist, am Krypto-Markt sind Trader wesentlich größere Schwankungsbreite gewohnt, allerdings: genau das zeigt unserer Einschätzung nach, dass die jüngste Aufwärtsbewegung in Bitcoin, höchstwahrscheinlich in Vorwegnahme eines dann im Januar erfolgenden „Go“ seitens der SEC für einen Bitcoin Spot ETF, „gekommen ist, um zu bleiben“.

Eventuell ist das noch einmal erwähnenswerter, nachdem der CEO der ausgehend von Bilanzsumme größten Bank der Welt, JP Morgan, Jamie Dimon vergangene Woche Mittwoch auf eine Frage von Senatorin Elizabeth Warren während einer Anhörung des Bankenausschusses im US-Senats sagte: „Wenn ich die Regierung wäre, würde ich den Kryptomarkt dichtmachen“ und weiter ausführte „Die einzigen wirklichen Anwendungsfälle für Krypto sind Straftaten, Drogenhandel, Geldwäsche und Steuerhinterziehung.“

Das ist insofern fast schon lustig, als dass JP Morgan selbst im Bereich Blockchain-Technologie ein großer Nutzer ist und auf dieser Grundlage ein eigenes Krypto-Netzwerk aufbaut – was aber keinen Widerspruch darstellen muss, eher ein lauter Schrei nach einer strikten Regulierung.

Eine solche scheint einerseits zwar zu befürworten, andererseits aber mit Ausblick auf ein baldiges „Papier-Bitcoin-Konstrukt“ in Form eines ETFs die Frage aufwirft, ob Big Player wie JP Morgan oder auch Blackrock eine solche Regulierung nicht eher zu ihren Gunsten nutzen würden und ein entsprechendes Rahmenwerk zu manipulativen Zwecken missbrauchen würden – aber, wir wollen wir hier nichts unterstellen… 😉

Ob es den Bitcoin Bullen gelingt, in den Jahresschluss zu einer Attacke auf die $50.000 Marke anzusetzen, das dürfte neben den Bitcoin ETF Spekulationen zudem vom letzten großen Macro-Event des Jahres 2024 abhängen – der FED Leitzinsentscheidung am Mittwochabend.

Ein möglicher Treiber für den jüngsten Run in Bitcoin findet sich eventuell auch in der Spekulation, dass die FED über das Jahr 2024 und laut Terminmarkt bzw. FED Watch Tool erwartet wird, den Leitzins deutlich, in der Tat erwartet der Terminmarkt derzeit mit über 60%iger Wahrscheinlichkeit einen um 125 Basispunkte niedrigeren Leitzins im Jahr 2024.

Am Mittwochabend wird sich nun die Frage stellen, ob die US-Notenbank innerhalb ihrer sogenannten Economic Projections und hier ihres Dot Plots diese Spekulation bestätigen.

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Daily Chart (17. Dezember 2022 bis 12. Dezember 2023). Screenshot erstellt am 12. Dezember 2023, 16:30 Uhr (MESZ)

Das Bild für Bitcoin stellt sich durch das Zurückkreuzen des EMA(50) über den EMA(200) und den Bruch auf neue Jahreshochs auf Tagesbasis weiter klar bullish dar und die Bullen haben das Ruder weiter klar in der Hand.

Long-Setup:

Allerdings ist der Modus kurzfristig auf der Oberseite nach dem Vorstoß deutlich über die $40.000 Marke etwas überdehnt und wir würden eine kurzfristige Korrektur in Gefilde um $40.000 bzw. die ausmachbare Aufwärtstrendlinie (violett) auf Tagesbasis abwarten wollen.

Short-Setup:

Kurzfristige Short Positionen scheinen vor dem Hintergrund des überdehnt anmutenden Modus zwar einerseits verlockend, wir wären diesbezüglich aber eher zurückhaltend, würden erst mit einer deutlichen Unterbrechung des bullishen Modus und Fall und halten unter $35.000 über ein kurzfristiges Short-Engagement nachdenken.



Quellen: xStation5 von XTB

