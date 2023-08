ABSTRACT: Das Bild für Bitcoin bleibt durch den Fall unter den EMA(50) und EMA(200) bearish, die Bären haben das Ruder weiter klar in der Hand, auch wenn sie durch das Grayscale-Urteil nun deutlichen Gegenwind spüren. Mit einem früher oder später zu erwartenden Kreuzen des EMA(50) zurück unter den EMA(200) könnte technisch ein nächstes Short-Signal generiert werden, was einen Test der $20.000 Marke auf den Weg bringen könnte.

· Aktuelleam 30.08.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader· Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading - Bitcoin Handelsideen - Bitcoin& Ausblick

In der Bitcoin-Betrachtung vergangene Woche hatten wir den kleinen Ausverkauf in der „Kryptowährung Nummer 1“, initiiert durch die Weltraumfirma Musks, SpaceX, welche ihren Bitcoin-Bestand im Gegenwert von rund 373 Millionen US-Dollar, entsprechend etwa 12.800 Bitcoins, verkauft hat, hervorgehend aus Geschäftsberichten, die dem Wall Street Journal vorlagen.

Was initial besorgniserregend für die Bullen anmutete: nach dem kurzen „Flush Out“ infolge des dünnen Marktumfelds konnte der seit dem Ausverkauf durchschnittlich bezahlte Preis um rund $26.000 zunächst nicht deutlich nachhaltig zurückerobert werden, stattdessen pendelte Bitcoin seit rund einer Woche um eben diese $26.000 Level, potenziell wartend auf Nachrichten hinsichtlich der Zulassung eines Bitcoin-ETFs durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC vermeldet wird.

Und hier gab es am Dienstag frische News: so kam es im juristischen Streit zwischen dem Krypto-Vermögensverwalter Grayscale und der US-Börsenaufsicht SEC zu einem Teilerfolg für Grayscale.

So hat ein Bundesberufungsgericht die SEC angewiesen, die Ablehnung der SEC eines Antrags zu Umwandlung des Grayscale Bitcoin Trusts in einen ETF „aufzuheben“.

Das bedeutet zwar nicht, dass es somit zu einer Bitcoin-ETF-Zulassung kommt, da das Gericht erklärte, die SEC solle den Antrag von Grayscale für einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds noch einmal überdenken und neu bewerten.

Aber, es erhöht wohl die Chance, dass es in den USA nun schneller als bislang erwartet gehen könnte und ein erster Spot-ETF auf Bitcoin zugelassen wird.

Nun ist es allerdings auch nicht so, dass Bitcoin gleich „steil“ gegangen ist: zwar legte die Kryptowährung deutlich zu und lief zurück über $27.000 – handelt aber weiter deutlich unter der $30.000 Marke und unter dem Ausgangspreis des SpaceX-Bitcoin-Verkaufs.

Eventuell droht nun nach initialer Bullishness zunächst erneut ein „Totentanz“ bis Ende September, zur Erinnerung: am 11.08. teilte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC mit, dass man in Bezug auf die Entscheidung eines Bitcoin-ETF von ARK Invest weitere 45 Tage benötigt, lieferte allerdings keine Begründung, warum. Diese 45 Tage laufen erst am 25.09. ab…

Nun, bis dahin bleibt abzuwarten, in welche Richtung das Pendel ausschlägt. Die Optimisten könnten durch das Grayscale-Urteil Oberwasser bekommen, die Anzeichen verdichten sich zunehmend, dass die SEC wenigstens einige Bitcoin-ETFs bewilligen könnte, bspw. von Blackrock und Fidelity, zum Beispiel mit der Begründung, dass die SEC nur bestimmten Antragsstellern zutraut, den ETF vor Marktmanipulation zu schützen.

Solch eine Bewilligung eines Bitcoin-ETFs ist eher bullish für Bitcoin zu werten, ein deutlicher Rücklauf zurück über $30.000 wäre sehr wahrscheinlich.

Aber: rein technisch bleibt das Bild für Bitcoin eher schwach: durch den dynamischen Fall unter $28.000 wurde zügig die $25.000 Region angelaufen, Bitcoin handelt weiter unter der 50- und um seine 200-Tagelinie und mit einem Kreuzen des EMA(50) zurück unter die 200-Tagelinie würde sogar ein technisches Short-Signal getriggert, was weiteren Abgabedruck bis $20.000 auf den Weg bringen könnte.

Long-Engagements scheinen im aktuellen Modus erst bei einer Rückeroberung der $30.000 eine Option darzustellen.

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Daily Chart (03. September 2022 bis 30. August 2023). Screenshot erstellt am 30. August 2023, 18:00 Uhr (MESZ)

Bitcoin - Trading Setups:

Das Bild für Bitcoin bleibt durch den Fall unter den EMA(50) und EMA(200) bearish, die Bären haben das Ruder weiter klar in der Hand, auch wenn sie durch das Grayscale-Urteil nun deutlichen Gegenwind spüren. Mit einem früher oder später zu erwartenden Kreuzen des EMA(50) zurück unter den EMA(200) könnte technisch ein nächstes Short-Signal generiert werden, was einen Test der $20.000 Marke auf den Weg bringen könnte.

Long-Setup:

Ausgehend von diesen einleitenden Zeilen, sind Long-Engagements im derzeitigen Umfeld mit großer Vorsicht zu genießen, in der Tat möchte man Bitcoin weiterhin erst Long sein, sollte sich die Krypto-Währung zurück über $30.000 bewegen und halten können, was im derzeitigen Umfeld einherginge mit einer Rückeroberung der 200- und 50-Tagelinie.

Short-Setup:

Short Positionen scheinen im aktuellen Umfeld als Momentum Plays interessant, ein Bruch unter die „Flush Tiefs“ des SpaceX Verkaufs um $25.200 machte erneut Abschläge sehr wahrscheinlich und erhöhte die Wahrscheinlichkeit eines zeitnahen Tests der $20.000 Region.



Quellen: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >

Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.