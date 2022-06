BITCOIN: Das Ende der Kryptowährungen?

Es kommt, wie es kommen musste.



Wegweisend war der bestätigte Bruch der signifikanten Unterstützung bei 28.600 USD. Auf diese Marke hatten wir bereits in mehreren Analysen hingewiesen, so auch am 08. Juni (BITCOIN: Verdächtige Ruhe – Kursziele).





Die Kursziele (25.400 / 24.300) auf der Unterseite sind nun fast alle eingetroffen. Auch die untere Begrenzung bei rd. 20.000 USD wird aktuell angehandelt, wo Gewinnmitnahmen durch Shorteindeckungen favorisiert werden.



Charttechnischer Ausblick



Sofern die 20.000-19.400 USD als Unterstützung fungiert, ist ein Reaktionsimpuls (LONG) bis 22.600 USD denkbar.

Unter 19.400 USD entstehen weitere Verkaufssignale bis an das Begrenzungsniveau 18.000-17.600 USD und 16.500-16.200 USD.



Richtungsweisend ist wie IMMER das Agieren der marktbewegenden Akteure (meist institutionell)! Ist dies unbekannt, verläuft der Handel auf Dauer größtenteils verlustreich. Somit nicht einfach blindlings klicken, sondern stets visualisieren, wann und was das große Kapital macht.



Objektiv gesehen hat es sich indessen vielfach ausgezahlt, die Kryptowährungen nicht lediglich „Buy and Hold“ ins Portfolio zu legen, sondern sich stets auf beide Seiten (LONG und SHORT) zu fokussieren.



Viel Erfolg!

Global Investa



Hinweis:



Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar.