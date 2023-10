BITCOIN: Bitcoin ETF Zulassung durch SEC zunächst eine Ente, Spike in die $30.000 wieder abverkauft

ABSTRACT: Am Montag war es endlich so weit – zumindest für wenige Minuten: kurz vor Eröffnung der Wallstreet zog Bitcoin plötzlich scharf an, brach über die $28.000 Marke und machte sich auf die $30.000 Marke zu testen, aufmerksame Bitcoin Trader wussten sofort: „Das hat etwas mit dem Bitcoin ETF und einer Zulassung zu tun!“

Ein klares technisches Signal sehen wir aber weiterhin erst mit einer nachhaltigen Rückeroberung der $28.000 Marke, die bis dato ausblieb. Ausgehend hiervon bleibt es zunächst dabei, dass die Devise „Geduld“ lautet, bis es dann ein finales

Signal seitens der SEC in Bezug auf einen Bitcoin-ETF gibt.

Neben dem Warten auf ein Bitcoin ETF Statement schaut der ein oder andere Krypto-Trader eventuell auch auf den aktuellen Prozess gegen den Krypto-Betrüger Sam Bankman-Fried, den wir an dieser Stelle bereits vor einigen Wochen thematisiert hatten.

In diesem Prozess kam es in der vergangenen Woche zu einer interessanten Aussage der Ex-Freundin und ehemalige Alameda Research CEO Caroline Ellison von Bankman-Fried.

Demnach soll Alameda Research immer dann große Mengen an – wohlgemerkt – Kunden-Bitcoin verkauft haben, wenn BTC über die Marke von 20.000 US-Dollar gestiegen ist. Über die Gründe hierfür darf man natürlich spekulieren, besonders auf wessen Anweisung ein solches „Deckel draufhalten“ erfolgt ist und wem eine solche Preismanipulation hätte dienen sollen.

Doch bevor wir uns weiteren Spekulationen hingeben, bleiben wir als Bitcoin Trader geduldig, der technische Modus stellt sich aktuell weder klar bullish, noch klar bearish dar, für ein klar bullishes Signal ist es weiter wünschenswert, dass es zu einer nachhaltigen Rückeroberung der $28.000 Region kommt, unter $28.000 pro Bitcoin dürften die Bären argumentieren, dass im Fall eines Breaks unter die $24.800 ein klares Short-Signal geliefert würde und mit weiteren Abschlägen bis in Gefilde um $20.000 zu rechnen wäre.

Quelle: xStation5 Bitcoin Daily Chart (12. Oktober 2022 bis 17. Oktober 2023). Screenshot erstellt am 17. Oktober 2023, 16:15 Uhr deutscher Zeit

Das Bild für Bitcoin bleibt durch das Pendeln des EMA(50) um den EMA(200) derzeit neutral, weder Bullen, noch Bären haben derzeit das Ruder klar in der Hand. Ein fundamental initiierter, nachhaltiger Bruch über $28.000, als auch ein solcher unter $24.800 bleibt eine ernstzunehmende Option.

Long-Setup:

Ausgehend von diesen einleitenden Zeilen, sind Long-Engagements im derzeitigen Umfeld weiter mit Vorsicht zu genießen, wobei eine nähere Betrachtung der $28.000 Marke durchaus lohnen können, besonders nach der „Bitcoin ETF Ente“, die, nachdem sich die Nachricht als Ente herauskristallisiert hat werden können – ein durchaus starkes Signal, sicherlich auch begünstigt durch den Umstand, dass die SEC scheinbar nicht plant gegen die jüngste Niederlage vor Gericht gegen Grayscale, wo es ebenfalls um die Zulassung eines Bitcoin ETFs ging, vorzugehen.

Sollte es nun ausgehend vom Halten über $28.000 zu einer Attacke auf und Eroberung der $30.000 Marke kommen, scheint wenigstens ein Test der Region um die aktuellen Jahreshochs um $32.000 denkbar, eventuell auch ein Bruch darüber.

Short-Setup:

Short Positionen scheinen durch die zunehmende Wahrscheinlichkeit einer baldigen Zulassung eines Bitcoin ETFs zunächst unattraktiv, solche würden weiterhin erst mit einem Bruch unter die „Flush Tiefs“ des SpaceX Verkaufs bzw. nun der September-Tiefs um $24.800 interessant, machten einen zeitnahen Test der $20.000 Region denkbar.

Quellen: xStation5 von XTB

