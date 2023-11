BITCOIN: Ausblick bleibt bullish nach dovish interpretierter FED, $40.000 weiter ein Thema

ABSTRACT: Während sich rein technisch und auch in Bezug auf den aktuellen Kurs für einen Bitcoin von rund $35.000 im Vergleich zur letztwöchigen Bitcoin-Betrachtung nichts groß verändert hat und die Kryptowährung im Bereich ihrer Jahreshochs konsolidiert, hauptsächlich auf frische Impulse in Bezug auf eine finale Zulassung eines Bitcoin ETFs durch die SEC warten dürfte, hat sich das Bild aus makroökonomischer Perspektive in der vergangenen Handelswoche deutlich zu Gunsten von Bitcoin aufgehellt.

am 25.10.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader· Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading - Bitcoin Handelsideen - Bitcoin& Ausblick

Während sich rein technisch und auch in Bezug auf den aktuellen Kurs für einen Bitcoin von rund $35.000 im Vergleich zur letztwöchigen Bitcoin-Betrachtung nichts groß verändert hat und die Kryptowährung im Bereich ihrer Jahreshochs konsolidiert, hauptsächlich auf frische Impulse in Bezug auf eine finale Zulassung eines Bitcoin ETFs durch die SEC warten dürfte, hat sich das Bild aus makroökonomischer Perspektive in der vergangenen Handelswoche deutlich zu Gunsten von Bitcoin aufgehellt.

So hat die US-Notenbank Fed vergangene Woche Mittwoch den Leitzins unverändert bei 2.25-5.5% auf dem höchsten Stand seit 2001 belassen und in ihrer Rhetorik in Person von FED Chairman Powell signalisiert, dass die Fed nach ihren aggressiven Zinsschritten seit Beginn des Jahres nun etwas geduldiger sein kann, auch wenn es noch ein langer Weg bis zur Inflationszielmarke von 2% ist und weitere Zinsanhebungen eine Option darstellten.

Die Reaktion am Zinsmarkt allerdings war eindeutig: „Das war es!“ Zinsen 10-jähriger Schuldtitel setzten deutlich zurück in Richtung der 4.5% Marke, 2-jährige Schuldtitel, die gemeinhin das Pendant des FED’schen Leitzins sind, setzten gar um 25 Basispunkte von 5.1 auf 4.85% zurück, entsprechend einer Zinssenkung um 25 Basispunkte.

Unterstrichen wurde diese Erwartungshaltung des Terminmarktes mit den am vergangenen Freitag veröffentlichten Non-Farm Payrolls, wonach die US-Wirtschaft im Oktober 150.000 Arbeitsplätze ex-Agrar geschaffen, verglichen mit 297.000 im September (nach unten revidiert von zuvor 336.000) und unter der Markterwartung von 180.000, ein kleines Indiz für eine sich eher abkühlende US-Wirtschaft, auch wenn die BIP-Zahlen vor rund zwei Wochen diesbezüglich für das dritte Quartal eine andere Sprache sprachen.

Wie dem auch sei: der Rücksetzer in US-Zinsen ist insofern für Bitcoin erwähnenswert, als dass die Kryptowährung gemeinhin von einer, die geldpolitischen Zügel lockerlassenden US-Notenbank und somit realistisch vor zeitnah weiteren Aufschlägen, auch wenn die derzeitige Konsolidierung im Bereich um $35.000 eine andere Sprache spricht.

Wie bereits in der jüngeren Vergangenheit an dieser Stelle geschrieben: unser Ausblick für Bitcoin bleibt auch darüber hinaus bullish, neben den makroökonomischen Signalen gesellt sich auch die Erwartung von Kapitalzuflüssen zwischen 150 und 200 Milliarden US-Dollar, wie von Steven Schoenfeld, ehemaliger Leiter der International Equity Product Strategy bei Barclays Global Investors (jetzt Blackrock), skizziert, bei der Zulassung von Bitcoin ETFs eine wesentliche Rolle.

Eine entsprechende „Vorwegnahme“ oder „Antizipation“ der Zinssenkungen und Kapitalzuflüsse in den kommenden Wochen aktiviert realistisch die $40.000 Region als Kursziel auf der Oberseite.

Rein technisch stellt sich der technische Modus durch den jüngsten Ausbruch höher weiter klar bullish dar, der Bruch und das Halten über $32.000 ist klar nachhaltig und aktiviert als weitere Kursziele auf der Oberseite zunächst die psychologisch relevante $40.000 Marke, bringt eventuell gar den Bereich um $45.000 ins Spiel, eine charttechnisch klar bearishe Eintrübung ist nun erst unter $25.000 auszumachen.

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Daily Chart (29. November 2022 bis 07. November 2023). Screenshot erstellt am 07. November 2023, 17:15 Uhr (MESZ)

Das Bild für Bitcoin stellt sich durch das Zurückkreuzen des EMA(50) über den EMA(200) und den Bruch auf neue Jahreshochs nun bullish dar und die Bullen haben das Ruder nun klar in der Hand.

Long-Setup:

Ausgehend von diesen einleitenden Zeilen, sind Long-Engagements im derzeitigen Umfeld weiter klar zu favorisieren, Rücksetzer gegen die Ausbruchregion um $32.000, vor allem aber auch jegliche engen Konsolidierungen in Form bullisher Flaggen oder steigender Dreiecke oberhalb von $32.000, so wie derzeit auszumachen, sind für Long Engagements interessant, Ziele im Bereich um $40.000, eventuell auch höher.

Short-Setup:

Short Positionen bleiben technisch durch die Markierung neuer Jahreshochs, aber auch fundamental durch die zunehmende Wahrscheinlichkeit einer baldigen Zulassung eines Bitcoin ETFs unattraktiv, würden weiterhin erst mit einem Bruch unter die „Flush Tiefs“ des SpaceX Verkaufs bzw. nun der September-Tiefs um $24.800 interessant, was derzeit sehr unwahrscheinlich scheint.

Quellen: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.