BITCOIN: Auf Messers Schneide

Rückschau:



Nach der mehrtägigen Abwärtsbewegung erreichte Bitcoin gestern Vormittag eine exakte Punktlandung an der Low Connection bei rd. 19.500 USD. Dieser kurzfristige „Dämpfer“ konnte jedoch nicht lange aufrechterhalten werden, sodass es nochmals eine weitere Etage tiefer ging. Mit Shorteindeckungen an der 19.300 USD sehen wir aktuell eine kleine Stabilisierung, die es in den nächsten Handelsstunden zu verteidigen gilt.





Charttechnischer Ausblick:





Im Fokus steht der Support bei 19.300 USD. Sofern dieser nicht nachhaltig unterschritten wird und sich Nachfragedominanz bildet, sind die Shorts gezwungen einzudecken, was einen ersten Impulsschub mit Kurspotenzial an die 19.800 USD vermag. Das Minimum-Kursziel auf der Oberseite liegt im Bereich der Aktivitätszone bei rd. 20.500 USD, wo Gewinnmitnahmen favorisiert werden.Bricht die Marke von 19.300 USD, befindet sich knapp darunter eine letzte Unterstützungszone im Bereich 19.100-18.700 USD (grüne Zone). Darunter droht ein erneuter Kurseinbruch bis an das Bewegungstief vom 18. Juni bei 17.600 USD.

Einen erfolgreichen Handelstag!

Global Investa



---------------------------------------------

+++ Unser Flaggschiff +++



Impuls Trading Signale – exakte Wendetermine (Hoch- und Tiefpunkte) im Voraus!



Jetzt kostenlos testen!



PS: Bei uns erwartet Sie absolute Transparenz. Besuchen Sie unsere Webseite und überprüfen Sie gerne unsere Vorhersagen und Analysen.



---------------------------------------------



Hinweis:

Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar.