BHP geht in Serbien auf Kupfersuche

BHP hat ein Agreement über drei Kupferexplorationsziele in der serbischen Region Timok abgeschlossen. Der Bergbauriese arbeitet konsequent am Ausbau des Portfolios – und hat nun auch sieben Explorationsgesellschaften in ein neues Programm aufgenommen.

Der australische Bergbaukonzern BHP (WKN: 850524, ISIN: AU000000BHP4) wird Lizenzgebühren und Explorationskosten für drei Kupferexplorationsziele in Serbien bezahlen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde mit der kanadischen Mundoro Capital Inc. (WKN: A0MXMV, ISIN: CA6261351077) getroffen, die über drei Projekte in der Region Timok verfügt.

Earn-In-Optionen für drei Projekte im Timok-Komplex

Im Rahmen der Earn-In-Optionen kann BHP die vollständige Kontrolle über einige oder alle Assets erlangen – falls genügend Kupfer gefunden wird, um eine Mine profitabel betreiben zu können. BHP setzt für den Deal eine 100-prozentige Tochtergesellschaft ein.

Bei den Liegenschaften handelt es sich um Porphyr-Kupfer-Projekte im und um den magmatischen Timok-Komplex in Serbien. In der Region Timok (die ihren Namen einem rechten Nebenfluss der Donau verdankt) gibt es seit mehr als 100 Jahren Bergbau, der bislang in fünf bekannten Minen stattfand.

Der magmatische Komplex beherbergt der Pressemitteilung von Mundoro zufolge die größten Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätten im westlichen Teil des Tethyan-Gürtels.

Im Komplex befinden sich demnach

Cukaru-Peki, eine epithermale Kupfer-Gold- und Porphyr-Kupfer-Lagerstätte mit hoher Sulfidierung

die unterirdische Mine Bor, ein Kupfer-Gold-Porphyr (Bor Mining Complex)

die Tagebauminen Veliki Krivelj und Majdanpek, beides Kupfer-Gold-Porphyre

der Cerovo-Porphyr-Kupfer-Gold-Tagebau

Bei den durch das Agreement betroffenen Projekten handelt es sich um Borsko, South Timok und Trstenik. Borsko umfasst ein Explorationsgebiet von 34,5 km2 und befindet sich in direkter Nachbarschaft der produzierenden Kupfer-Porphyr-Mine Bor. South Timok erstreckt sich über 213 km2 und gilt aufgrund der geologischen Eigenschaften als aussichtsreich im Hinblick auf Kupfer-Gold-Porphyre und damit zusammenhängende epithermale Systeme. Trestenik umfasst 55 km2 und weist Ähnlichkeiten mit der Lagerstätte Majdanpek auf.

Die Optionen eröffnen BHP die Möglichkeit, eine 100 %-ige Beteiligung am jeweiligen Projekt zu erwerben. Dazu muss das Unternehmen jährliche Zahlungen in Höhe von ca. 1,7 Millionen USD über drei Jahre sowie zusätzlich 7,5 Millionen USD für Explorationsausgaben aufbringen. BHP kann die Optionen unabhängig ausüben und alle Optionen durch zusätzliche Zahlungen um ein Jahr verlängern.

BHP gibt erste qualifizierte Explorer für Xplor Programm bekannt

Die Australier arbeiten an der Erschließung neuer Vorkommen. Erst am 17. Januar hatte der Bergbauriese Fortschritte beim im August 2022 aufgelegten Accelerator Programm Xplor vermeldet. Demnach wurden aus hunderten von Bewerbungen von Explorationsgesellschaften sieben Unternehmen ausgewählt. Diese sollen mithilfe von BHP nach Kupfer, Nickel und anderen kritischen Mineralien suchen.

Die sieben Unternehmen erhalten finanzielle und weitere Unterstützung – etwa Zugriff auf ein Netzwerk von Lieferanten und Dienstleistern.

Johan van Jaarsveld, Chief Development Officer von BHP, erhofft sich von dem Programm "bahnbrechende Ergebnisse in der Kupfer-Nickel-Exploration". Jedes Unternehmen erhält von BHP bis zu 500.000 USD sowie Zugang zu einem Netzwerk interner und externer Experten. Diese sieben Unternehmen wurden der Pressemitteilung zufolge ausgewählt:

Tutume Metals – ein privates Junior-Explorationsunternehmen, das nach kritischen Mineralien in Botswana sucht

Impact Minerals (WKN: A0LFE4, ISIN: AU000000IPT4) – ein Junior-Explorer mit einer Vielzahl von Batteriemetallprojekten in ganz Australien

Asian Battery Minerals – ein Junior-Explorationsunternehmen, das nach wirtschaftlichen Lagerstätten kritischer Mineralien in der Region Asien-Pazifik sucht

Red Ox Copper – eine private Mineralexplorationsgruppe in Australien, die sich auf die Generierung von konzeptionellen Graswurzelprojekten auf der grünen Wiese mit Potenzial für Tier-1-Erzlagerstätten spezialisiert hat

Bronzite Exploration Corp – ein Kupferexplorer unter der Leitung von Prof. James Mungall, einem erfahrenen Feld- und Wirtschaftsgeologen an der Carleton University, Ottawa

Nordic Nickel (WKN: A3DM73, ISIN: AU0000221244) – ein Nickelsulfid-Explorationsunternehmen, das sich auf zwei Projekte in Nordfinnland im zentrallappländischen Grünsteingürtel konzentriert

Kingsrose Mining (WKN: A0M7KJ, ISIN: AU000000KRM1) -ein Junior-Explorationsunternehmen mit regionalen Projekten in Norwegen und Finnland, die auf Nickel-, Kupfer- und Platingruppenelemente abzielen