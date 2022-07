BHP Group: die schwache Konjunktur könnte die Rohstoff-Aktie nach unten ziehen!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

Kostenbelastungen, Inflationsdruck und sinkende Eisenerznachfrage aus China. Setzt sich der Abverkauf bei BHP Group fort? Börsentäglich weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: BHP ISIN: AU000000BHP4

Rückblick: Die Aktie des britisch-australischen Rohstoffkonzerns stieg nach Beginn des Kriegs in der Ukraine stark an, ist aber inzwischen ins bärische Lager gewechselt. Sollte die Bärenflagge nach unten wegbrechen, wäre der weitere Abverkauf des Wertpapiers sehr wahrscheinlich.

Chart vom 26.07.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 52.72 USD





Meine Expertenmeinung zu BHP

Meinung: Das Unternehmen mit Hauptsitz in Melbourne gehört zu den führenden Rohstoffkonzernen der Welt und hatte für das Geschäftsjahr 2020/21 einen dreistelligen Gewinnzuwachs gemeldet. Top ist auf jeden Fall die Dividendenrendite von 9.70 Prozent. Jetzt hatte es von einer sinkenden Eisenerznachfrage aus China und von Belastungen auf der Kostenseite wegen Auflagen für Umweltschutz und Arbeitsbedingungen berichtet. Ein Konjunktureinbruch in Asiens größter Volkswirtschaft würde sich sehr negativ auf die Geschäftszahlen auswirken und könnte auch in anderen Teilen der Welt zu Turbulenzen führen. Hinzu kommt der anhaltende Inflationsdruck, der die Aussichten dämpft.

Setup:

Mögliches Setup: Die nächsten Quartalszahlen stehen am 21. August auf der Agenda, so dass wir den Trade mehrere Wochen lang laufen lassen könnten. Mit Trigger und Stopp Loss orientieren wir uns an den letzten beiden Tageskerzen und nehmen als Kursziel das Pivot-Tief vom 14. Juli ins Visier. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BÄRISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BHP.

Veröffentlichungsdatum: 26.07.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von