BHP Group: noch eine Rohstoff-Aktie!

BHP Group (BHP) – ISIN AU000000BHP4

Pullback-Setup bei BHP GroupRückblick

Die BHP-Aktie befindet sich in einer übergeordneten Seitwärtsphase und deutet an, sich nach einem Rücksetzer in der Nähe des 20-Tagedurchschnitts stabilisieren zu wollen. Von hier aus könnte es mit dem nächsten Bounce wieder nach oben gehen.

BHP-Aktie: Chart vom 30.11.2023, Kürzel: BHP, Kurs: 60.96 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Ähnlich wie die erst neulich vorgestellte Aktie von Rio Tinto, handelt es sich bei der BHP Group um einen breit aufgestellten britisch-australischen Rohstoffkonzern. Auch hier ist eine starke Abhängigkeit von der Weltkonjunktur gegeben. Positive Konjunkturdaten – insbesondere aus China – könnten sich positiv auswirken. Allerdings gibt es auch spezifische Risiken. So könnten noch Entschädigungszahlungen aufgrund eines Dammbruchs in Brasilien im Jahr 2015 anfallen. Der Streitwert wird auf 47 Milliarden USD taxiert. Langfristig orientierte Investoren sehen die Risiken zumindest etwas abgefedert, da die Dividendenrendite mit 5.63 Prozent relativ hoch ist.

Wünschenswert wäre eine weitere Annäherung an den 20er-EMA, so dass wir die Risikospanne noch enger halten könnten. Grundsätzlich orienteren wir uns mit Trigger und Stop Loss an der letzten Tageskerze und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 21. November an. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 20. Februar, so dass wir vorerst nicht mit Überraschungen hinsichtlich der fundamentalen Kennzahlen rechnen müssen. Die Kursentwicklung dürfte aber sowieso insbesondere von den Rohstoffpreisen abhängen. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu BHP Group ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in BHP.

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 01.12.2023

