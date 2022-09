BHP Group Ltd.: Die Unterstützung rückt näher

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

von Manfred Ries

Montag, 19. September 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zum Wochenstart hin interessant: die …

...Rohstoffe! Heute gibt es einen Blick auf die BHP Group Ltd. (WKN: 850524). Die Notierungen liegen knapp oberhalb eines Unterstützungsbereichs – und jetzt wird’s richtig spannend! Kurs der BHP-Aktie am Montag, 19. September 2022 zu Handelsende an der Börse in Frankfurt: 25,25 EUR (-1,4%).

Die Company. Die BHP Group Ltd. ist ein australisch-britischer Rohstoffkonzern und zählt zu den drei weltgrößten Bergbauunternehmen. Das Market Cap beträgt 129 Mrd. USD. Das KGV(2024e) wird mit ~9,9 beziffert bei einer Dividendenrendite (2024e) von ~7,3 Prozent. Die nächsten Unternehmensdaten sind für kommenden 18. Oktober anberaumt.

Rückblick. Die BHP Group hatte ich Ihnen am 7. Januar 2022 auf der Long-Seite vorgestellt. Kurs damals: 28,80 EUR. Seither ging es mit den Notierungen bis auf 36,40 EUR (+26%) nach oben.

Zum Hintergrund. Die BHP Group hat bereits Ende August 2022 mit einem Rekordgewinn aufgewartet! Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 (Ende Juni) wurde ein – um Sondereffekte bereinigter – Gewinn von ~23,8 Mrd. USD erwirtschaftet – ein Plus von ~40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Company sieht weiteres Wachstumspotenzial.

Die Ausgangslage. Obenstehend: der Wochenchart. Ausgehend vom vorherigen Hoch bei 30 EUR (08/2022) – und damit knapp oberhalb der 200-Tagelinie – sind die Notierungen der BHP-Group bis auf 24,42 EUR zurückgefallen. Dabei wurde die damals überkaufte Marktsituation (siehe Slow-Stochastik-Indikator) abgebaut. Ein neuerlicher Vorstoß nach oben in der Vorwoche scheiterte im Bereich ~27 EUR – charttechnisch ebenso ein Resistance auf dem Weg gen Norden. Die Indikatoren-Analyse fällt auf Wochenbasis leicht negativ aus.

Wie geht es weiter? Der Bereich zwischen 25,00 EUR und 24,00 EUR ist als Support-Bereich im Auge zu behalten. Bereits im Montagshandel wurden Kurse unterhalb von 25 EUR getestet – doch die Bullen waren stärker! Die Kurse der BHP Group bleiben abhängig von der Stimmung an den Rohstoffmärkten. Rezessionsängste lasten grundsätzlich auf den Notierungen der Minenwerte. Mit einem neuerlichen Test der 24-EUR-Preislinie ist zu rechnen. Dort stellen sich die Weichen. In einem freundlichen Marktumfeld könnten die Kurse der BHP Group dort wieder nach oben drehen.

Soweit für heute! Bleiben Sie gesund – und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

