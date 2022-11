Nach BHP-Einstieg: Brixton-Großaktionär Crescat Capital zieht nach!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

Erst Anfang des Monats hatte der Kupfer- und Goldexplorer Brixton Metals (TSXV BBB / WKN A114WV) mit einer wahren Knaller-News aufgewartet und den Einstieg der größten Bergbaugesellschaft der Welt BHP (WKN 850524) gemeldet. Jetzt hat der Minengigant die Transaktion abgeschlossen und die angekündigten 19,9% an Brixton erworben. Ein anderer Großaktionär des Unternehmens hat daraufhin mitgezogen.



Auf der Thorn-Liegenschaft; Quelle: Brixton Metals



Mit der Platzierung, bei der BHP Investments Canada Inc. 75.743.391 Brixton-Aktien zu 0,18 CAD pro Aktie erwarb, flossen Brixton Metals so rund 13,634 Mio. CAD zu, die zum überwiegenden Teil in die Exploration der riesigen Thorn-Liegenschaft des Unternehmens in British Columbia fließen werden.



Brixtons anderer Großaktionär Crescat Portfolio Management LLC wollte sich seine Beteiligung am Unternehmen offensichtlich nicht verwässern lassen und hat von seinem Recht Gebrauch gemacht, sich anteilig an Finanzierungen des Unternehmens zu beteiligen. Crescat erwarb zusätzliche 5.555.556 Stammaktien für einen Bruttoerlös von insgesamt 1.000.000 CAD. Das spricht unserer Ansicht nach wie der Einstieg von BHP (Wir berichteten) Bände darüber, welches Potenzial diese Großinvestoren bei Brixton Metals sehen.



Fokus auf das Thorn-Projekt



Und Brixton will das frische Kapital verwenden, um dieses Potenzial weiter zu realisieren. 2022 hatte man im Sommer ein Explorationsprogramm auf der riesigen Liegenschaft durchgeführt, das mittlerweile abgeschlossen ist und im April oder Mai wieder aufgenommen werden soll – je nach Witterungsverhältnissen bzw. Schneedecke.



Brixton hatte dieses Jahr insgesamt 58 Bohrungen durchgeführt und die insgesamt 18.200 Bohrmeter auf vier Zielgebiete verteilt. im Fokus standen dabei der Kupferporphyr Camp Creek und das Goldziel Trapper. Zusätzlich widmete sich die Gesellschaft auch dem Goldziel Outlaw sowie dem Kupfer- und Goldziel Metla Copper. Die Ergebnisse dieser Bohrungen wird das Unternehmen veröffentlichen, sobald sie vorliegen. Mitte des Jahres hatte Brixton bereits die Ergebnisse früherer Bohrungen von Trapper und Camp Creek präsentiert, die zum Teil spektakulär ausfielen. (Wie berichteten).



Das Unternehmen hat 2022 zudem insgesamt 520 Gesteins- und 1.157 Bodenproben entnommen, wobei man sich vor allem auf die Ziele Metla und Trapper sowie East Copper und Val Copper konzentrierte. Zudem wurden Magnetik- und Radiometrieuntersuchungen über Metla, Trapper, Val und East geflogen, die auf eine Gesamtlänge von 1.229 Linienkilometern kamen.



Fazit: Brixton Metals ist für die Explorationssaison 2023 extrem gut vorbereitet. Nicht nur, dass die Kasse mit den Millionen von BHP und Crescat sowie dem bereits vorhandenen Cash jetzt mit annähernd 20 Mio. CAD gefüllt sein dürfte – wie CEO Gary Thompson im Interview mit Goldinvest.de ausführte -, man hat auch bereits geochemische und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, deren Ergebnisse behilflich sein werden, die Aktivitäten der nächsten Explorationssaison möglichst effektiv auszurichten. Dazu werden auch die Ergebnisse des Sommerbohrprogramms beitragen, die in den kommenden Wochen und Monaten nach und nach eintreffen dürften! Wir jedenfalls sind schon sehr gespannt auf diese Resultate und auf die kommende Explorationssaison auf Thorn.





