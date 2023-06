BE Semiconductor: Kurslücke als schöne Unterstützungslinie!

Aktienrückkaufprogramm über 300 Millionen EUR bei BE Semiconductor (BESI). Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: BESI ISIN: NL0012866412

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Unternehmens mit Hauptsitz im niederländischen Duiven legte im Halbjahresverlauf rund 71.5 Prozent zu und orientierte sich dabei weitgehend am 20er-EMA. Für unser Pullback Setup fokussieren wir uns auf die Kursentwicklung nach dem letzten Pivot-Hoch mit dem Gap Up vom 12. auf 13. Juni.

Chart vom 16.06.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 99.30 EUR

Meinung: BE Semiconductor Industries NV hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Halbleitermontageanlagen spezialisiert. Das Ergebnis je Aktie lag im ersten Quartal 2023 bei 0.44 EUR, nach 0,8 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag mit 133 Millionen EUR um 34 Prozent niedriger als im Vorjahr, was auf eine Schwäche in den Endverbrauchermärkte zurückzuführen war. Das bis Oktober 2023 laufenden Aktienrückkaufprogramm beläuft sich auf 300 Millionen EUR. Es dürfte zur positiven Kursentwicklung beigetragen haben.

Setup

Mögliches Setup: Den Trigger platzieren wir über der letzten Tageskerze und Stopp Loss in der zuvor genannten Kurslücke. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 30. Mai. Zahlen zum ersten Halbjahr 2023 werden am 27. Juli präsentiert. Bis dahin sollte für einen Long Trade ausreichend Zeit sein. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BESI.

Veröffentlichungsdatum: 18.06.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

