Beim Verwahren von Gold & Co. gilt Sicherheit als absolutes Muss

Beim Kauf von Gold & Co. sollte dem Thema Sicherheit unter mehreren Gesichtspunkten höchste Priorität eingeräumt werden – bei der Auswahl des Edelmetallhändlers (Seriosität), bei der Auswahl eines konkreten Produkts (Echtheit) sowie bei der Auswahl der Verwahrart.

Wichtige Aspekte hinsichtlich der Verwahrart

Beim Lagern kleiner Goldmengen mag das Verstecken der Münzen oder Barren in den eigenen vier Wänden möglicherweise noch eine sinnvolle Option sein, ab bestimmten Größenordnungen oder ab einem bestimmten Alter (Vergesslichkeit, Demenz) sollten sich Goldbesitzer aber unbedingt für das professionelle bzw. sichere Verwahren ihrer Edelmetallvermögen entscheiden oder zumindest darüber nachdenken. Im Zusammenhang mit Goldinvestments wird zwar immer wieder ausgeschlossen, dass der Goldpreis einen Totalverlust erleiden könne, bei kriminellen Machenschaften wie Betrug, Diebstahl und Raub oder Unglücken wie Wohnungs- bzw. Hausbränden kann Goldvermögen aber durchaus einen Totalverlust erleiden. In den Tarifen vieler Hausratversicherungen sind nämlich Bargeld, Sparbücher, Wertpapiere und Wertsachen wie Edelmetalle auf Entschädigungssummen begrenzt, die bei Standardtarifen relativ schnell überschritten werden.

Wer dieses Verlustrisiko eliminieren möchte, sollte sich über die verschiedenen Lagermöglichkeiten und deren Vor- und Nachteile umfassend informieren. Bei pro aurum haben Anleger die „Qual der Wahl“ und können sich zwischen folgenden Alternativen entscheiden: Schließfächer, Edelmetalldepot und Schweizer Zollfreilager. Pauschale Empfehlungen machen aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse der Anleger keinen Sinn – als nützlich und sinnvoll kann sich nämlich jede Alternative erweisen. Eine Gemeinsamkeit haben aber sämtliche oben erwähnten Verwahrmöglichkeiten: Dank zertifizierter Hochsicherheits-Tresoranlagen erfüllen sie höchste Sicherheitsanforderungen und bieten mit dem integrierten Versicherungsschutz einen großen Vorteil.

Was Sie über Schließfächer wissen sollten

Als guter Ort, um Gold & Co. sowie Wertsachen wie Schmuck oder wichtige Dokumente sicher aufzubewahren, gelten unsere an mehreren Standorten verfügbaren bankenunabhängigen Schließfächer in verschiedenen Größen. Folgende Filialen bieten diese Form des Verwahrens an: München, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Bad Homburg und Zürich (Kilchberg). Aufgrund der hohen Nachfrage sind in München und Berlin derzeit leider sämtliche Schließfächer bereits belegt. Bei Interesse kann man sich aber auf Wartelisten setzen lassen oder sich in anderen Filialen nach freien Kapazitäten erkundigen.

Gegenüber der „hausgemachten Lösung“ in den eigenen vier Wänden haben die Schließfächer von pro aurum zwei große Vorteile. Erstens: Jedes Schließfach verfügt über einen pauschalen Versicherungsschutz in Höhe von 30.000 Euro (Zürich: 50.000 CHF), den man problemlos kostenpflichtig erhöhen kann. Ein solches Anpassen der Versicherungssumme kann übrigens auch durch einen steigenden Goldpreis erforderlich werden. Zweitens: Selbstverständlich kann man in den Schließfächern auch Bargeld, Schmuck sowie andere Wertsachen bzw. wichtige Dokumente sicher aufbewahren. Die anfallenden jährlichen Gebühren für die Schließfachmiete hängen von der Größe des Fachs sowie vom Standort ab. Während der Öffnungszeiten der jeweiligen Filiale hat man dann ohne Voranmeldung Zugriff auf die dort eingelagerten „Schätze“.

Komfort und Flexibilität dank Edelmetalldepot

Ab einem Nettowarenwert von 5.000 Euro eröffnet sich den Besitzern edler Barren und Münzen mit dem Edelmetalldepot von pro aurum eine besonders nützliche Verwahrmöglichkeit. Dies bietet sich unter anderem für Kunden an, die den Besitz von Gold & Co als wichtiges Standbein ihrer privaten Altersvorsorge ansehen, schließlich sind die eingelagerten Edelmetalle vollumfänglich versichert. Im Edelmetalldepot kann man nämlich das komplette Standard-Produktsortiment sicher verwahren und das eigene Edelmetallvermögen komfortabel und flexibel managen. Das Einlagern von Barren und Münzen kann nach vorheriger Absprache entweder durch persönliches Erscheinen (kostenlos) oder durch einen von pro aurum beauftragten Werttransport (kostenpflichtig) erfolgen. Aus juristischer Sicht handelt es sich bei den Edelmetallbeständen um „Sondervermögen“. Dies hat den großen Vorteil, dass der Depotinhaber stets als rechtlicher Eigentümer des Edelmetallvermögens gilt und somit selbst eine Insolvenz des Verwahrdienstleisters daran nichts ändern würde.

Neben der hohen Sicherheit überzeugt diese Verwahrart aber durch zwei weitere Vorteile: Flexibilität und Mobilität. Wer nämlich edle Barren und Münzen im Edelmetalldepot eingelagert hat, kann zum einen durch das Aussprechen limitierter Kauf- bzw. Verkaufsaufträge schnell auf aktuelle Marktentwicklungen reagieren. Zum anderen besteht jederzeit die Möglichkeit, via Internet, Mail oder Fax Aufträge zum Ein- oder Ausliefern von Edelmetallprodukten auszusprechen. Angenehmer Nebeneffekt: Damit bleiben Anleger auch während eines Urlaubs oder im Krankheitsfall weiterhin handlungsfähig.

Ein ganz großer Vorteil des Edelmetalldepots besteht auch darin, dass dessen Nutzer ihre Edelmetalle im Falle eines Liquiditätsengpasses als Pfand für ein Darlehen hinterlegen und somit ein kostengünstiges Edelmetalldarlehen beanspruchen können. Während der Laufzeit des Kredits dürfen die Edelmetalle allerdings nicht verkauft werden, schließlich dienen sie als Sicherheit für die Bank. Ein solcher Kredit mit einer Partnerbank von pro aurum würde sich übrigens als besonders gutes Geschäft erweisen, falls sich Gold & Co während der Laufzeit des Darlehens deutlich verteuern sollten.

Mit dem Schweizer Zollfreilager auf Nummer sicher gehen

Ein Höchstmaß an Sicherheit bietet zweifellos unser in der Nähe von Zürich (Embrach) beheimatetes Schweizer Zollfreilager; schließlich erfolgt dadurch eine Lagerung außerhalb der Eurozone, wodurch sich das Länderrisiko erheblich reduziert. Ab einem Edelmetallvermögen von mindestens 10.000 Schweizer Franken kann man diesen besonders hochwertigen Schutz nutzen. Selbstverständlich sind Ihre dort eingelagerten Barren und Münzen – wie beim Edelmetalldepot – vollumfänglich versichert und gelten aus rechtlicher Sicht als Sondervermögen. Der ganz große Vorteil dieser Option besteht allerdings darin, dass beim Handel von Weißmetallen wie Silber, Platin oder Palladium keine Mehrwertsteuer anfällt. Vereinfacht ausgedrückt kann man dadurch deutlich niedrigere Einstiegskurse erzielen und somit attraktivere Renditechancen wahrnehmen. Doch aufgepasst: Sobald die Weißmetalle abgeholt oder ausgeliefert werden, muss die Mehrwertsteuer entrichtet werden.

Allerdings ist im Schweizer Zollfreilager aus ablauftechnischen Gründen nicht die komplette Produktpalette von pro aurum handelbar bzw. lagerfähig. Mit insgesamt 25 Barren und Münzen – vorwiegend aus Gold (eine Feinunze bis 1.000 Gramm) und Silber (eine Unze bis 15.000 Gramm) –, ergänzt durch jeweils vier verschiedene Barren aus Platin und Palladium (eine Unze bis 1.000 Gramm), lässt sich dennoch ein diversifiziertes Edelmetall-Portfolio aufbauen.

pro aurum GmbH/Wiedemuth