BAYER: Bring Aufspaltung einen Windwechsel?

AKTIE IM FOKUS: BAYER

WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017 / Kürzel: BAYN

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Analysten erhoffen sich, dass es mittelfristig zu einer Aufspaltung des Unternehmens kommt, da die Belastungen aus den Glyphosat Auseinandersetzungen in den USA weiter ergebnisbelastend sein könnten. Anleger erwarten von dem neuen Vorstand, dass eine klare Analyse Sicherheit und Perspektive bringt. Dies könnte sich Anfang des kommenden Jahres einstellen, wenn die Konzernstruktur auf dem Prüfstand stehen könnte.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 50,28 EUR

Marktkapitalisierung: 49,30 Mrd. EUR

Umsatz 2022: 50,74 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 29,86 %

KGV 2023*: 7,36

4 Wochen Performance: + 0,57 %

Bewertung: leicht unterbewertet

Div. Rendite 2022: 4,10 %

* Prognose

Das Unternehmen ist seit Jahren, bedingt durch die Monsanto Übernahme, mit Schadensersatzklagen vor allem aus den USA konfrontiert. In Zusammenhang mit den Rechtsstreitigkeiten wurden bereits 9 Mrd. EUR ausgezahlt, bzw. in der Bilanz als Rückstellung berücksichtig. Diese Belastungen dürften das Konzernergebnis auch in den kommenden Jahren beeinflussen.

Bereits im Juli hat der Konzern den Jahresausblick gesenkt, was den Druck auf den Vorstand erhöht. Der neue Chef Bill Anderson hat bereits eingeräumt, dass aktuell jeder Stein im Unternehmen umgedreht wird. Analysten erhoffen sich, dass es mittelfristig zu einer Aufspaltung des Unternehmens kommt, da die Belastungen aus den Glyphosat Auseinandersetzungen in den USA weiter ergebnisbelastend sein könnten. Anleger erwarten von dem neuen Vorstand, dass eine klare Analyse Sicherheit und Perspektive bringt. Dies könnte sich Anfang des kommenden Jahres einstellen, wenn die Konzernstruktur auf dem Prüfstand stehen könnte. Bill Anderson ist der Nachfolger von Werner Baumann, der die mehr als 60 Mrd. US-Dollar Monsanto Übernahme zu verantworten hat. Mit der Übernahme hat Bayer die Glyphosat Rechtsstreitigkeiten mit übernommen.

Kurzfristig steckt allerdings wenige Phantasie in dem Wertpapier - das könnte sich allerdings ändern, wenn die Konzernstruktur in Frage gestellt wird und es zu einer Aufteilung kommt.

Das Wertpapier formatierte am 09.02.2023 das Jahreshoch in einer dynamischen Impulsbewegung, die aber im Nachgang gleich wieder abverkauft wurde. Erst Ende März zogen die Notierungen wieder moderat an; die Aktie kam im Zuge dessen Ende April knapp über die 60 EUR Marke. Ab Anfang Mai stellte sich Schwäche ein, die den Anteilsschein wieder in den Bereich der 50 EUR brachte.

Die Bayer-Aktie konnte sich im Juli zwar wieder über die SMA20 (aktuell bei 51,60 EUR) und im Nachgang auch wieder über die SMA50 (aktuell bei 51,03 EUR) schieben, die Gewinne wurden im August wieder egalisiert. Im Zuge der Abgaben ging es wieder unter die SMA50 unter der die Aktie aktuell notiert.

Damit ist das Tageschart bärisch zu interpretieren. Solange das Wertpapier unter der SMA50 notiert, solange könnte es weiter abwärts gehen. Denkbare Anlaufziele könnten die 46,80/50 EUR sein, darunter könnte der Bereich bei 40 EUR angelaufen werden.

Denkbar ist, dass sich weitere Erholungen einstellen könnten, die die Perspektive haben bis an die SMA50 zu laufen. Das Tageschart würde aber erst auf neutral springen, wenn sich das Wertpapier wieder über der SMA20 festgesetzt hat. Sollte sich dies einstellen, so könnte es weiter in Richtung der SMA200 (aktuell bei 54,37 EUR) gehen, wobei diese Linie es dann in sich haben könnte.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Der Aktie muss sich wieder über die 50-Tage-Linie schieben, wobei sich das Tageschart wieder entspannen würde, wenn sich die Aktie über der 20-Tage-Linie etabliert hat. Solange es nicht über die 50-Tage-Linie geht, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass es die letzten Handelswochen übergeordnet seitwärts ging. Die Aktie konnte sich zwar moderat erholen, die Gewinne wurden im Nachgang gleich wieder abgegeben. Aktuell steht das Wertpapier dort, wo es bereits Ende Juni notiert hat. Somit hat es in den letzten zwei Monaten praktisch keinen Fortschritt gegeben.

Mit dem letzten Rücksetzer ging es auch unter alle drei Durchschnittslinien. Solange die Aktie unter der SMA20 (aktuell bei 50,48 EUR) notiert, solange ist es denkbar und möglich, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die die Perspektive haben, die Anlaufziele zu erreichen, die in der Tagesbetrachtung definiert worden sind.

Kann sich das Wertpapier im Zuge von Erholungsbewegungen über die SMA20 schieben, so wäre dies zunächst nur ein kleiner Teilerfolg. Da die SMA200 (aktuell bei 51,41 EUR) / SMA50 (aktuell bei 51,47 EUR) knapp darüber und eng zusammenliegen, kann dieser Bereich in unseren Augen nur mit einem dynamischen Impuls oder mit einem GAP up überwunden werden. Stellt sich dieses Szenario ein, so würde sich das 4h Chart wieder bullisch aufhellen. Weitere Gewinne wären denkbar und möglich, die wieder in Richtung der 56,50/56,70 EUR gehen könnten.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Solange sich die Aktie unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die deutlicher unter die 50 EUR gehen könnten. Erst wenn sich die Aktie über der SMA200 / SMA50 etabliert hat, wären die Perspektiven auf die 56,50/ 56,70 EUR gegeben.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Widerstände

50,39

50,48

51,03

51,41

51,47

51,60

51,66

54,37

56,51

Unterstützungen

50,24

48,18

46,62

40,19

Quellen: xStation5 von XTB

