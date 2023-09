BASF: Wieder höhere Gewinne geplant!

Der Aktienkurs von BASF hat Momentum in Richtung Widerstandszone bei 39,24 Euro entwickelt. Im Moment läuft alles gegen eine signifikante Kurserholung, nachdem zu viele Einflussfaktoren den Kurs drücken. Fällt nur ein negativer Faktor wie beispielsweise die hohen Energiepreise weg, könnte der Kurs wieder steigen.

Die Bundesregierung hat nach einem Spitzengespräch mit Vertretern der Chemieindustrie ihre Unterstützung für die kriselnde Branche unterstrichen. Man habe sich darauf verständigt, dass eine wettbewerbsfähige Energie- und Rohstoffversorgung und andere längerfristig zu lösende Rahmenbedingungen notwendig für die Branche seien. Die Chemiebranche zeigte sich enttäuscht, dass noch keine Maßnahmen zur Senkung der hohen Energiekosten für den energieintensiven Sektor beschlossen wurden. Aus Sicht der Chemischen Industrie muss die deutsche Bundesregierung noch im Oktober zu einer Einigung über ein kurzfristiges Energiepaket kommen. Hier steht vor allem der hohe Strom- und Gaspreis im Fokus. Aktuell blockieren Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner den von Wirtschaftsminister Habeck propagierten Industriestrompreis. Mittlerweile haben sich auch die 16 Bundesländer den Forderungen von Habeck angeschlossen.

Zum Chart

Die oben skizzierten Probleme führen dazu, dass der Aktienkurs von Deutschlands größtem Chemiekonzern BASF zu Kursen notiert, die schon Ende 2007 auf diesem Niveau gehandelt wurden. Im Betrachtungszeitraum der letzten Jahre kosteten vor allem die Coronakrise und der russische Einmarsch in die Ukraine Kurspotenzial. Hier schlagen nicht nur die verlorenen Produktionsstätten, sondern der hohe Energiepreis zubuche. Kombiniert mit einer sich abschwächenden Wirtschaft in China, Europa und den USA braut sich der perfekte Sturm zusammen. Die Marktteilnehmer haben jedoch schon einen Teil der negativen Faktoren eingepreist. Mit 42,65 Euro notiert die Aktie rund 57 Prozent unter dem All Time High vom 19. Januar 2018 in Höhe von 98,80 Euro. Mittlerweile strebt der Kurs in Richtung Widerstandszone rund um den Bereich bei 39,24 Euro. Allein die Einführung des subventionierten Industriestrompreises innerhalb der nächsten Wochen könnte den Kurs signifikant anheben. Der geplante Gewinn pro Aktie für das Jahr 2025 weist mit 4,88 Euro schon um 48 Prozent nach oben. Kann der Plan eingehalten werden, sinkt das erwartete KGV auf aktuell 8,63.

BASF SE (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

45,02 // 49,63 Euro

Unterstützungen:

39,24 // 37,36 Euro



Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden BASF-Aktie bis auf 47,71 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN SQ06F8) überproportional mit einem Omega von 3,98 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 33 % und dem Ziel bei 47,71 Euro (1,08 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 20.10.2023 eine Rendite von rund 52 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 37,82 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 42 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,23 zu 1, wenn bei 37,82 Euro (0,41 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

SQ06F8

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

0,77 – 0,78 Euro

Emittent:

Société Générale

Basispreis:

38,00 Euro

Basiswert:

BASF SE

akt. Kurs Basiswert:

42,65 Euro

Laufzeit:

20.12.2024

Kursziel:

1,08 Euro

Omega:

3,98

Kurschance:

+ 52 Prozent

Quelle: Société Générale



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

