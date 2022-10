BASF: Sehen wir jetzt wieder fallende Kurse?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der Chemiekonzern (WKN: BASF11 ISIN: DE000BASF111) bewegt sich schon seit mehreren Handelswochen in einer breiten Seitwärtsbewegung zwischen 39 und 46 Euro (siehe Chart unten).

Kurzfristtrader könnten diese zu Short- und Longtrades jeweils an der oberen und unteren Trendkanalbegrenzung nützen. In den letzten Börsensitzungen steuerte die Aktie wieder das obere Ende des Trendkanals an. Hier bietet sich erneut die Gelegenheit für einen Shorttrade mit günstigen Chance/Risiko Verhältnis, da die Position knapp oberhalb des Trendkanals relativ eng mit einem StopLoss abgesichert werden kann. Aktuell notiert BASF bei 45,11 Euro.



BASF Tageschart



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.