BASF SE: Weiter im Seitwärtstrend

Der Chemiekonzern (WKN: BASF11 ISIN: DE000BASF111) befindet sich seit Ende Juni in einer breiten Seitwärtsbewegung, welche zwischen 39 und 46 Euro verläuft (siehe Chart unten).

Kurzfristig ausgerichtete Trader können somit am unteren Ende des Trendkanals eine spekulative Longposition und an der oberen Trendkanalbegrenzung eine entsprechende Shortposition eröffnen. Den StopLoss für den jeweiligen Trade würden wir knapp außerhalb des Trendkanals positionieren, dadurch ergibt sich ein sehr gutes Chance/Risiko Verhältnis! Aktuell notiert die Aktie von BASF bei 41,48 Euro.

BASF Tageschart

Finanztrends Video zu BASF



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.