BASF, Meta, Intel, BVB und Inditex - die Hotstocks des Tages

Der DAX hat den Vortag mit mehr als 2 Prozent Minus abgeschlossen und damit einen weiteren harten Schritt in Trendrichtung zur 13.000 unternommen. Zum Handelsstart am Dienstag ist der Index weiter unter Druck und markiert zur Eröffnung neue Monatstiefs. Dabei springt die Volatilität deutlich an. Genau das sind die Themen am Morgen mit Daniel Saurenz, der vorrangig auf die Vola-Marken und natürlich auch auf die Erzeugerpreise zu sprechen kommt. Hier geht’s zum Video…

Diese waren über 30 Prozent mit Bezug zum Vorjahr angestiegen und deuten auf weiterhin hohe Inflation hin. Passend dazu ist die Aktie von Inditex im Gespräch verankert. Als Anbieter bei Gewerbeflächen könnte es vor allem im Herbst und Winter zu einem schwierigen Umfeld kommen, da die Konsumneigung Prognosen zufolge, weiter abflacht. Abflachen wird auch die Gaslieferung aus Nordstream 1. Hier sind weitere Wartungen angesetzt. Wie kommt BASF damit klar? Dieses Thema ist noch aus der “realen” Welt entnommen, bevor wir in das Metaverse eintauchen. Meta Platforms und das erste Avatar vom Gründer Mark Zuckerberg sind das nächste Thema. Wir werfen gemeinsam einen Blick auf die Optik und auch die Kosten des “Projekts”. Ob sich dies durchsetzt? Entsprechende Rechenkapazitäten braucht es, sodass Intel womöglich ein spannender Kandidat auf mittelfristige Sicht ist. Zuletzt ist auch der BVB Teil des Interviews, da die Aktie in Abhängigkeit des internationalen Wettbewerbs erst einmal in Deckung geht. Fussballexperte Daniel hat dazu auch eine persönliche Meinung Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.