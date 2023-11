BASF - Langwierige Mammutaufgabe

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Energieintensive Unternehmen wie BASF haben es in Deutschland durch die hohen Energiepreise sehr schwer, was sich ebenfalls und natürlicherweise auch im Kursverlauf der jeweiligen Aktien widerspiegelt. Am Beispiel von BASF allerdings vermeiden es Investoren das Papier unter 40 EUR fallen zu lassen.

Analysten von Jefferies stuften die Titel jüngst auf „Underperform“ von „Hold“ herunter und senkten das Kursziel auf 39,00 von 42,00 Euro. Große Teile der energieintensiven europäischen Upstream-Produktion des Chemiekonzerns stünden vor strukturellen Herausforderungen, um profitabel zu bleiben und Gewinne zu erwirtschaften. Um den Standort beizubehalten, müssen den Analysten zufolge große Investments getätigt werden, um die Produktionsbasis schrittweise umzukrempeln. Ein Blick auf den Chartverlauf seit 2020 zeigt das Papier mit einer soliden Horizontalunterstützung verlaufend um 40,00 Euro. Ein übergeordneter und seit 2018 bestehender Abwärtstrend gibt aber weiterhin den Takt bei BASF vor. Hierbei könnte nach Überwindung eines seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrends aber eine gewisse Long-Chance entstehen, sofern der zuletzt gegen Ende Oktober aufgebaute Boden seine volle Wirkung entfaltet.

Höhere Tiefs implementiert

Die gegen Ende Oktober vollzogene Trendwende um 40,25 Euro könnte durchaus die Basis für einen Ausbruch über den diesjährigen Trendverlauf um 46,35 Euro begründen, womit im Anschluss Kaufsignale in Richtung 47,45 und 49,58 Euro entstehen könnten. Bis BASF allerdings über den seit 2018 bestehenden Abwärtstrend ausbricht, wird seitens bullischer Marktteilnehmer noch sehr viel Überzeugungsarbeit erforderlich werden. Auf der Unterseite ist BASF vergleichsweise gut um 43,41 Euro abgesichert, im Zweifel könnten allerdings noch einmal Rückschläge auf 42,76 Euro im Rahmen einer Konsolidierung auf Anleger zukommen. Erst darunter müssten die Oktobertiefs bei 40,25 Euro erneut als Unterstützung einspringen.

Widerstände: 45,36; 46,17; 47,45; 48,50; 49,58; 50,92 Euro

Unterstützungen: 54,15; 42,72; 41,77; 40,25; 39,32; 38,90 Euro

