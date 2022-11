BASF – Hält die positive Stimmung an?

Die Aktie von BASF hat sich in den vergangenen Wochen wieder nach oben gearbeitet. Eine wichtige charttechnische Widerstandszone wurde aufgehebelt.

Während die Quartalsberichtssaison in Deutschland auf Hochtouren läuft, hat BASF bereits Ende Oktober die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorgelegt. Demnach stieg der Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal um 11,6 % auf 21,95 Mrd. EUR. Steigende Energiekosten drückten aber auf den Gewinn, der um rund ein Viertel auf 1,01 EUR je Aktie einbrach. Das EBIT ging sogar um 29 % auf 1,29 Mrd. EUR zurück.

BASF-Chef Martin Brudermüller muss daher sparen. Und wird dies in den kommenden zwei Jahren auch tun. Um 500 Mio. EUR sollen die jährlichen Kosten gedrückt werden. Auch Stellenstreichungen seien ein Thema, vorrangig am Standort Ludwigshafen. Als Begründung nannte Brudermüller den seit rund einem Jahrzehnt kaum mehr wachsenden Chemiemarkt. Zum anderen seien nach oben springende Erdgas- und Strompreise auf Dauer nicht zu stemmen. Allein in den ersten neun Monaten 2022 beliefen sich die Mehrkosten für Erdgas an den europäischen Standorten von BASF auf rund 2,2 Mrd. EUR verglichen mit 2021.

Analysten rechnen im Gesamtjahr 2022 bei BASF mit einem Umsatzanstieg um gut 12 % auf 88,2 Mrd. EUR. Das EBIT soll aber um rund 9,5 % auf gut 7 Mrd. EUR sinken. Der Gewinn je Aktie dürfte mit 6,72 EUR nahezu stagnieren. 2023 wiederum soll der Umsatz um knapp 6 % auf 83,2 Mrd. EUR sinken. Das Ergebnis je Aktie dürfte um mehr als ein Viertel auf 4,91 EUR einbrechen. Damit errechnet sich ein KGV 2023 von 10. Die Dividendenrendite beträgt rund 7 %.

Chart: BASF

Widerstandsmarken: 49,50 + 53,08 + 55,64 EUR

Unterstützungsmarken: 46,79 + 45,92 + 44,19 + 37,90 + 37,35 EUR

Aus charttechnischer Sicht hat sich die Aktie knapp vor dem Tief aus dem Jahr 2022 gefangen und spult seither eine Erholung ab. Dabei versucht sie sich in dieser Woche vom Widerstandsbereich zwischen 45,92 und 46,79 EUR zu lösen. Diese Kurszone fungiert nun als Supportzone. Darüber besteht im Wochenchart Potenzial in Richtung des EMA50 bei derzeit knapp 49,50 EUR. Mittelfristig wäre auch die Horizontale um 55,64 EUR ein passendes Rücklaufziel. Wiederum darüber ist der DAX-Titel zwischen 57,06 und 58,40 EUR stark gedeckelt.

Auf der Unterseite bleibt neben dem grünen Balken im Chart vorrangig das Tief aus dem Jahr 2020 bei 37,35 EUR wichtig. Fällt die BASF-Aktie darunter, drohen deutliche Abgaben bis in den Bereich um 25 EUR.

Anleger, die bei der Aktie von BASF investieren wollen, können dies beispielsweise mit dem Bonus Pro Zertifikat mit der WKN HVB799 tun. Dieses befindet sich aktuell in der Zeichnung. Trader, die auf eine Fortsetzung der Erholungsbewegung spekulieren möchten, können auf HB8ABQ oder HC0NNN zurückgreifen.



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR

Abstand zum Basiswert bei Auflage

Letzter Bewertungstag Kapitalschutz

BASF HVB799* 1010,00* 40,00 % 22.11.2027 kein Kapitalschutz

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag BASF HB8ABQ 1,64 31,24 2,90 Open End BASF HC0NNN 0,87 38,96 5,49 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag BASF HB3VQ4 1,40 61,27 3,40 Open End BASF HB60A9 0,72 54,43 6,63 Open End

* Zeichnungsfrist bis 24.11.22 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung);Stand: 08.11.2022, 13:30 Uhr Turbo Bull Open End Optionsschein auf BASF für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Turbo Bear Open End Optionsschein auf BASF für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Weitere Produkte auf die Aktie von BASF finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

