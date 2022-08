BASF, Encavis, Apple, NVIDIA - Hotstocks im Gespräch

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der DAX eröffnet heute fester und kann sich direkt über die Hochs von gestern absetzen. Damit steht fast schon live die 13.000 auf der Agenda der Marktteilnehmer. Ist dies ein neuer Umschwung oder nur eine Gegenbewegung? Darüber reden wir mit Daniel Saurenz und blicken auf die Stimmung in den USA sowie die anziehende Volatilität nach dem Sommerloch – hier geht’s zum Video.

Aus Aktiensicht ist zunächst die Apple spannend. Das Unternehmen schafft es, in Richtung der neuen Produktvorstellungen kleine News zu streuen und damit die Euphorie hoch zu halten. Werden die Erwartungen am Ende erfüllt? Das fragen wir uns auch bei einer NVIDIA, da der Chipmangel oft zur Kapazitätserhöhung und später den Überkapazitäten neigen kann. Aus Mannheim hat man eine negative News zur BASF vernommen. Den Aktienkurs tangiert es wenig. Hier gilt eher die alte Börsenweisheit, bei Schwäche in Rezession oder deren Nähe dann antizyklisch zu handeln, sagt Daniel Saurenz. Das Chartbild werten wir entsprechend und blicken zudem auf Encavis, die in den letzten Wochen sehr gut verformte und vielleicht in eine Übertreibung gelaufen ist. Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.