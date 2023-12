BASF: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) konnte seit Ende November, als sie noch unterhalb von 43 Euro notierte, in den vergangenen Tagen stark zulegen und kratzte am 14.12.23 mit 49,18 Euro bereits an der 50-Euro-Marke. Nachdem die Aktie den Handelstag bei 48,14 Euro beschloss, startete sie am 15.12.23 mit einem einprozentigen Plus bei 48,50 Euro in den Handelstag.

Wegen der angehobenen Ergebnisschätzungen und der angehobenen Prognose für das EBIT bekräftigte Experten der UBS mit einem Kursziel von 55 Euro ihre Kaufempfehlung für die BASF-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie zumindest auf ihrem Weg zum Jahreshoch vom 3.2.23 bei 54 Euro zumindest auf 53 Euro zulegen kann.

Call-Optionsschein mit Strike bei 50 Euro

Der Société Générale-Call-Optionsschein auf die BASF-Aktie mit Basispreis 50 Euro, Bewertungstag 15.3.24, BV 0,1, ISIN: DE000SH72G24, wurde beim BASF-Aktienkurs von 48,50 Euro mit 0,17 – 0,18 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 53 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,38 Euro (+111 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 44,62 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 44,62 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UM05UC1, wurde beim BASF-Kurs von 48,50 Euro mit 0,40 – 0,41 Euro taxiert.

Wenn die BASF-Aktie in nächster Zeit auf 53 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,83 Euro (+102 Prozent) erhöhen – sofern die BASF-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 42,564 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 42,564 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HD18CX4, wurde beim BASF-Kurs von 48,50 Euro mit 0,61 – 0,62 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der BASF-Aktie auf 53 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,04 Euro (+68 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek