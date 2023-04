BASF: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) startete mit einem beträchtlichen Kursanstieg in das Jahr 2023, der Anfang Februar bei 54,02 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Nachdem die Aktie nach enttäuschenden Zahlen bis Mitte März auf bis zu 45 Euro nachgegeben hatte, beflügelten positive Analystenkommentare den Aktienkurs wieder auf sein aktuelles Niveau knapp im Bereich von 50 Euro.

Obwohl die hohen Energie- und Rohstoffkosten, die Inflation und steigende Zinsen das Ergebnis auch im laufenden Jahre beeinträchtigen werden, bekräftigen Experten in der Erwartung solider Umsatz- und Gewinnzahlen mit Kurszielen von bis zu 72 Euro (Bernstein Research) ihre Kaufempfehlungen für die BASF-Aktie. Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 49,50 Euro notierte, in den nächsten Wochen auf dem Weg zum Jahreshoch zumindest auf 52 Euro ansteigen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte lohnen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 50 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die BASF-Aktie mit Basispreis bei 50 Euro, Bewertungstag 21.7.23, BV 0,1, ISIN: DE000DJ0Z6W1, wurde beim BASF-Aktienkurs von 49,50 Euro mit 0,11 – 0,12 Euro gehandelt.

Wenn die BASF-Aktie in spätestens einem Monat auf 52 Euro zulegt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,30 Euro (+150 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 47,117 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 47,117 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG9ABG0, wurde beim Aktienkurs von 49,50 Euro mit 0,25 – 0,29 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der BASF-Aktie auf 52 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,48 Euro (+65 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 45,486 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 45,486 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PC0JPH2, wurde beim Aktienkurs von 49,50 Euro mit 0,42 – 0,43 Euro taxiert.

Kann sich die BASF-Aktie auf 52 Euro erhöhen, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,65 Euro (+51 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek