B2Gold kauft Sabina Gold & Silver für 1,1 Mrd. CAD

B2Gold kauft Sabina Gold & Silver für 1,1 Mio. CAD und nimmt damit eines der hochgradigsten unerschlossenen Goldprojekte weltweit ins Portfolio auf.

Wie B2Gold (WKN: A0M889, ISIN: CA11777Q2099) und Sabina Gold & Silver (WKN: A0YC9U, ISIN: CA7852461093) in einer gleichlautenden Pressemitteilung bekanntgaben, wird B2Gold Sabina für 1.1 Mrd. CAD (umgerechnet ca. 769 Mio. EUR) übernehmen.

Bekanntgegeben wurde eine „endgültige Vereinbarung“, in deren Rahmen B2Gold alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Sabina Gold & Silver erwirbt. Die Bezahlung erfolgt im Wege eines Aktientauschs.

45 % Prämie für Sabina Gold & Silver Aktionäre

Demnach wird B2Gold 0,3867 eigene Stammaktien für jede gehaltene Sabina-Stammaktie ausgeben. Damit beläuft sich der Preis pro Sabina Aktie auf 1,87 CAD. Das Unternehmen wird zu diesem Kurs mit rund 1,1 Milliarden CAD bewertet – basierend auf dem Schlusskurs von B2Gold an der Toronto Stock Exchange vom 10. Februar 2023.

Dies entspricht einer Prämien in Höhe von 45 % auf den Sabina Schlusskurs an der TSX am 2. Februar 2023 – dem Datum an dem die unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet wurde. Die bisherigen Sabina Gold & Silver Aktionäre werden künftig 17 % der ausstehenden B2Gold Aktien besitzen.

B2Gold erwirbt mit der Transaktion ein hochgradiges, vollständig genehmigtes, baureifes Goldprojekt im kanadischen Nunavut. Einen Schwerpunkt bildet dabei das Goose-Projekt, dass laut einer im März 2021 aktualisierten Machbarkeitsstudie eine 15-jährige Lebensdauer mit einer durchschnittlichen jährlichen Produktion von 222.000 oz. Gold erwarten lässt (durchschnittlich 287.000 oz. pro Jahr in den ersten fünf Jahren).

Goose Projekt: 3,6 Millionen Feinunzen mit durchschnittlich 5,97 g/Tonne Gold

Das Projekt verfügt demnach über Mineralreserven im Umfang von 3,6 Millionen Feinunzen mit durchschnittlich 5,97 g/Tonne Gold. Es handelt sich damit um eine eines der hochgradigsten unerschlossenen Goldprojekte weltweit. B2Gold betont, dass das Goose Projekt erheblich risikoärmer geworden sei und verweist auf bereits abgeschlossene, umfangreiche Vorarbeiten.

Zudem gebe es noch ein bedeutendes unerschlossenes Explorationspotenzial über einen 80 km langen Gürtel. Demnach sind alle Lagerstätten des Projekts (Goose, Echo, Umwelt, Llama und Nuvuyak) entlang der acht Kilometer langen Eisenformation offen, was ein beträchtliches Potenzial für eine Verlängerung der Minenlebensdauer biete.

Rund 50 km vom Goose Projekt entfernt befindet sich das George Projekt. Hier befindet sich eine 20 km lange Eisenformation (fast dreimal so lang jene bei Goose Projekt). Das Projekt stellt laut B2Gold ein „äußerst aussichtsreiches Gebiet dar, um die bestehenden Mineralressourcen zu erweitern“. Bislang wurden mehr als 40 Ziele für Folgebohrungen identifiziert. In den kommenden Jahren will B2Gold hier eine „bedeutende“ Explorationskampagne starten.

Nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven steigen um 66 %

Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven von B2Gold steigen durch die Transaktion um 66 % auf 9,0 Millionen oz. Bei den gemessenen und indizierten Ressourcen ergibt sich ein Anstieg um 52 % auf 18,5 Millionen oz. Die abgeleiteten Ressourcen steigen um 63 % auf 7,4 Millionen oz.

Clive Johnson, President und CEO von B2Gold, bezeichnete den Kauf von Sabina als „eine aufregende Gelegenheit“. Nun sei es möglich, die bedeutende Goldressourcenausstattung im Back River Gold District zu einem großen, langlebigen Bergbaukomplex zu entwickeln. Der Goldbezirk verfüge über mehrere, offene mineralisierte Zonen mit hohem Potenzial.

Die Sabina Aktionäre profitieren laut Bruce McLeod, Präsident und CEO von Sabina Gold & Silver von der Integration der Projekte des Junior Explorers in das Portfolio eines größeren Bergbauunternehmens. „Die Durchführung des Goose-Projekts durch Sabina war für Sabina als Junior-Entwicklungsunternehmen mit einem einzigen Vermögenswert und Kapitalbeschränkungen nicht ohne Risiko.“

Der Back River Gold District liegt im Südwesten von Nunavut, Kanada, etwa 520 km nordöstlich von Yellowknife.

B2Gold mit starkem Ergebnis im vierten Quartal

Im Januar hatte B2Gold Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 berichtet. Im vierten Quartal wurden demnach 367.900 oz. Gold produziert – eine Steigerung um 18 % gegenüber dem bisherigen Rekord von 310.300 oz. dritten Quartal 2021. 330.000 oz. wären benötigt worden um das untere Ende der Prognose für das Gesamtjahr (990.000-1.050.000 oz.) zu erreichen.

Die Aktie von B2Gold gab im Handel an der Stuttgarter Börse leicht um 1,20 % nach. Die Sabina Gold & Silver Aktien verloren 2,5 %.

