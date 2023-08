Autodesk - Erwartungen übertroffen

Zahlreiche bekannte Titel aus der Technologiebranche melden zuletzt deutlich bessere Quartalsergebnisse, als von Analysten zuvor erwartet worden war. Dabei reiht sich auch der US-Softwarehersteller Autodesk ein und konnte nachbörslich einen ausgeprägten Kurssprung verzeichnen.

Autodesk übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen der Wall Street, der Nettogewinn legte auf 222 Mio. US-Dollar bzw. 1,03 Dollar pro Aktie zu. Im Vorjahr wurde noch ein Nettogewinn von 186 Mio. Dollar oder 85 Cent pro Anteilsschein ausgewiesen. Der bereinigte Gewinn lag bei 1,91 Dollar je Aktie – der Nettoumsatz stieg auf 1,35 Mrd. US-Dollar. Für die Autodesk-Aktie ging es nachbörslich 5,5 Prozent nach oben.

Ein Blick auf die Kursentwicklung der Autodesk-Aktie seit 2020 zeigt das Papier in einer äußerst volatilen Seitwärtsphase verlaufend knapp über einer Unterstützung aus dem Jahr 2019 von 178,00 US-Dollar. Auf der Oberseite wird das Papier bei 235,00 US-Dollar eingegrenzt. Mit einem Kurssprung zu Beginn der US-Börsen ist bei Autodesk zu rechnen, allerdings müssen weitere Kapitalzuflüsse noch folgen, ehe die seit letztem Jahr laufende Pattsituation erfolgreich aufgelöst wird.

2019‘er Hochs stützen

Um die Chance für einen Anstieg an 253,28 US-Dollar und damit einen Horizontalwiderstand aus 2021 zu erhalten, sollte mindestens ein Niveau von 225,00 US-Dollar überwunden werden, eine größere Wahrscheinlichkeit entsteht aber erst oberhalb von 235,00 US-Dollar. Eine überschießende Welle könnte nach erfolgreicher Auflösung der aktuell noch laufenden Seitwärtsspanne sogar Kurspotenzial an 271,82 US-Dollar freisetzen. Gerät Autodesk dagegen unter Druck und fällt mindestens unter 191,35 US-Dollar zurück, würde dies Anzeichen auf eine Schwächephase aussenden, Korrekturpotenzial an 181,63 und darunter 178,00 US-Dollar würde dann zeitnah freigesetzt werden. Welche Richtung auch immer das Papier einschlägt, im weiteren Verlauf werden auf beide Seiten passende Scheine vorgestellt.

Widerstände: 216,00 / 218,84 / 223,64 / 226,48 / 229,43 / 235,01 US-Dollar

Unterstützungen: 201,97 / 199,74 / 195,29 / 190,95 / 188,38 / 185,72 US-Dollar

Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Autodesk-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in US-Dollar

Abstand Basispreis in %

Omega

Letzter Bewertungstag

Autodesk

HC3LH6

4,84

200,00

7,90

3,12

19.06.2024

Autodesk

HC2EQ3

2,97

210,00

3,30

4,90

13.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in US-Dollar

Abstand Basispreis in %

Omega

Letzter Bewertungstag

Autodesk

HC7N0W

3,45

200,00

-7,90

-1,88

18.06.2025

Autodesk

HC3LHA

2,52

200,00

-7,88

-2,97

19.06.2024



Call Optionsschein auf Autodesk für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktiePut Optionsschein auf Autodesk für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

