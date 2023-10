Autobauer greifen nach Lithium

Der Boom der Elektromobilität wird die Welt des Verkehrs für immer verändern

Große Ladestationen und private Wallboxen werden überall im Land und weltweit gebaut. Doch um die Nachfrage nach Elektromobilen auch bedienen zu können, bedarf es der Rohstoffe, die vor allem in den Akkus benötigt werden. Lithium ist dabei eines der gesuchtesten Materialien. Die Autohersteller haben bereits erkannt, dass sie auch selbst für den Rohstoff sorgen müssen. Ansonsten könnten sie auf dem Trockenen in Bezug auf Lithium-Lieferungen sitzen. Jüngst hat der größte Hersteller von Elektrofahrzeugen, der chinesische BYD-Konzern angekündigt, auch selbst den Kauf von Lithiumprojekten voranzutreiben. „Um die Versorgung mit dem Rohmineral für die Verarbeitung in einer derzeit im Bau befindlichen Elektrofahrzeugfabrik im Land zu sichern“, ist die Begründung. „Wir kaufen lieber jede verfügbare und erschwingliche Ressource, aber sie muss wettbewerbsfähig sein“, sagte Stella Li, globale Vizepräsidentin von BYD gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. Immerhin legte BYD am 9. Oktober den Grundstein für die Auto-Produktion in Brasilien.

Auch die europäischen Autokonzerne bemühen sich um den Rohstoff. Immerhin bauen sie weltweit Akku-Fabriken auf. Jüngstes Beispiel ist Stellantis, Mutter unter anderen der Marken Fiat, Chrysler und Ram, die im US-Bundesstaat Indiana zusammen mit Samsung SDI eine Batteriefabrik bauen. Sie soll 2027 eröffnet werden. Dann muss der Nachschub mit Lithium geregelt sein. Die Nachfrage nach Lithium wird also weltweit steigen, das ist gegeben. Damit dürfte auch der Preis hoch bleiben. Das wiederum ist gut für die Unternehmen mit den Lithium-Projekten. Sei es, dass diese wirtschaftlicher mit steigendem Lithiumpreis werden oder dass sie aufgekauft werden von Autobauern wie BYD. Zu interessanten Unternehmen mit Lithiumprojekten gehören zum Beispiel ION Energy und Century Lithium. In der bergbaufreundlichen Mongolei besitzt ION Energy zwei aussichtsreiche Lithiumprojekte. In Nevada liefert das Clayton Valley Lithiumprojekt von Century Lithium bereits in einer Pilotanlage Lithiumkarbonat in bester Batteriequalität.

