Ausbau der Erneuerbaren Energien und Rohstoffbedarf

Weltweit sind die Erneuerbaren Energien auf dem Vormarsch. Auch hierzulande liegt der Fokus darauf

Das Energiesystem der Zukunft wird von den Erneuerbaren Energien maßgeblich getragen werden. Laut Schätzungen wird die Leistung der Erneuerbaren-Energien-Anlagen in Deutschland 2023 um rund elf Gigawatt wachsen. Davon entfallen 8,5 Gigawatt auf die Solarenergie. Gemäß der Internationalen Energieagentur IEA markiert die Energiekrise den Wendepunkt zu mehr Erneuerbaren Energien und sauberer Energie. Weltweit soll die saubere Stromerzeugung von 2022 bis 2027 um 2.400 Gigawatt wachsen. Insgesamt wird der globale Ausbau im Strombereich in den kommenden fünf Jahren bei über 90 Prozent bei den Erneuerbaren Energien erwartet. In der EU war das vergangene Jahr ein Rekordjahr für die Solarenergie. Jetzt werden 7,3 Prozent des Stromes in der EU durch die Sonnenenergie produziert. Wie der Verband SolarPower Europe berechnet, werden die Solarkapazitäten Ende 2023 rund 262 Gigawatt in der EU betragen. Bis 2026 sollten es dann schon 484 Gigawatt sein. Gleichzeitig wird mit einem Rückgang bei der fossilen Stromproduktion in 2023 gerechnet.

Bis 2050 werden Netto-Null-CO2-Emissionen angestrebt, das wird die Nachfrage nach bestimmten Metallen anheizen. Denn Elektrolyseure, Wärmepumpen und Batterien, die die produzierte Energie speichern können, müssen hergestellt werden. Da ist ein Defizit bei kritischen Rohstoffen, wie etwa Lithium für die Lithium-Ionen-Batterien laut der Internationalen Energieagentur abzusehen. Somit rücken Unternehmen, die an Lithiumprojekten arbeiten, in den Blickpunkt, so etwa Century Lithium oder ION Energy. In Nevada besitzt Century Lithium zu 100 Prozent das Clayton Valley-Lithiumprojekt. Ziel des Unternehmens ist es die USA und auch den Rest der Welt mit Lithium zu versorgen. ION Energy arbeitet an seinen zwei Lithiumprojekten in der Mongolei. China mit seinen Gigafabriken ist als Lithiumabnehmer nahe.

