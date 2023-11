Aus saisonaler Sicht stehen einige schwache Handelstage bevor    

Aus saisonaler Sicht stehen einige schwache Handelstage bevorvon Sven Weisenhaus

Nach den starken Kursgewinnen der vergangenen Handelstage rechnen viele Anleger nun fest mit einer anhaltenden Jahresendrally. Doch aus saisonaler Sicht stehen den Märkten nun im November einige schwache Handelstage bevor.

Der DAX fällt in US-Vorwahljahren zum Beispiel im November regelmäßig sogar noch einmal in Richtung Korrekturtief zurück. Erst ab Ende November startet beim deutschen Leitindex die Jahresendrally.

Ähnlich sieht es beim Dow Jones aus:

In diesem Zusammenhang komme ich auch wieder auf den saisonalen Chart des Nasdaq Composite zu sprechen, der uns hervorragend durch das Auf und Ab während der Korrektur in den vergangenen Monaten durchgeführt hat:

Auch jetzt ist es wieder unglaublich faszinierend, wie der Technologieindex nach seiner letzten, 5-gliedrigen Korrekturwelle nun entlang des eingezeichneten Pfades nach oben schießt.

Da die Kurse allerdings vorgestern den 8. Handelstag in Folge zulegen konnten, was dem Nasdaq 100 in seiner Geschichte laut einer Analyse von Bespoke Investment erst 21 Mal gelungen ist, betrachte ich die Technologieaktien als kurzfristig massiv überkauft und daher (an)fällig für einen Rücksetzer.

Dieser ist übrigens auch beim Nasdaq Composite aus saisonaler Sicht zu erwarten. Denn nicht nur beim DAX und Dow Jones geht es im November regelmäßig noch einmal deutlich abwärts, wie der folgende Chart zeigt.

Am Ende des aktuell laufenden Anstiegs steht also noch einmal eine deutliche (ABC-)Korrektur, die jetzt eigentlich bald starten und einige Tage anhalten müsste.

Am Freitag hatte ich Folgendes geschrieben: „Wer es spekulativ mag, der kann auch einen kleinen Short-Trade wagen, um von einem Rücksetzer im Rahmen einer Konsolidierung zu profitieren. Damit könnte man aktuelle Kursgewinne auch absichern. Hier ist aber wegen der extrem starken Aufwärtsbewegung (Short Squeeze) äußerste Vorsicht angebracht, weshalb nur kleine Positionen ratsam sind.“ (Siehe „Die Aktienmärkte in den USA übertreiben schon wieder“.) Dieser Hinweis erscheint nun mit Blick auf die Saisonalität und der damit zu erwartenden Rücksetzer womöglich noch einmal in einem anderen Licht.

Ich wünsche Ihnen jedenfalls weiterhin viel Erfolg an der Börse

Ihr

Sven Weisenhaus

(Quelle: www.stockstreet.de)