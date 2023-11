Indiens erfolgreiche Mondlandung zeigt, wie dynamisch sich das Land entwickelt. Dies spiegelt sich auch im starken Aufwärtstrend des Aktienmarktes wider, wie das ETF Magazin berichtet.

31. Oktober 2023. MÜNCHEN (ETF Magazin). Am 23. August 2023, war es so weit: Die indische Raumsonde „Chandrayaan-3“ landete auf dem Mond – in der Nähe seines bislang wenig erforschten Südpols. Damit ist Indien nach der Sowjetunion, den USA und China das vierte Land, dem eine sanfte Landung auf dem Erdtrabanten gelang. Entsprechend groß war die Begeisterung zu Hause. Premierminister Narendra Modi sprach von einem „Siegesschrei für das neue Indien“. Der Erfolg ist kein Einzelfall. Nicht nur im Weltall, auch bei der zivilen Luftfahrt bekommt Indien zunehmend Auftrieb.

Das boomende Fluggeschäft und der Luftverkehrsmarkt auf dem Subkontinent gehören zu den am schnellsten wachsenden Märkten der Welt. „Analysten gehen davon aus, dass sich die damit verbundenen staatlichen Ausgaben bis 2025 auf fast 12 Milliarden US-Dollar belaufen werden, um die regionale Infrastruktur zu verbessern“, sagt Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management bei Franklin Templeton. Neben der Luft- und Raumfahrt fördert Indien insbesondere seinen Finanz-, IT- und Energiesektor – und treibt seine Wirtschaft voran.

2022 kletterte Indien im UN Global Innovation Index für geistiges Eigentum von Platz 46 auf Platz 40 von insgesamt 132 Ländern. Nach Angaben des indischen Ministeriums für Wissenschaft und Technologie verfügt das Land über das drittgrößte Ökosystem für Technologie-Startups weltweit. Indiens Premier Narendra Modi setzt auf steuerliche Anreize, die Entwicklung von Kompetenzen und die Erleichterung von Geschäftsabläufen. Was den letzten Punkt anbelangt, gibt es offenbar gute Fortschritte. Im jüngsten Ranking der Economist Intelligence Unit zum geschäftlichen Umfeld konnte Indien im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls sechs Plätze gutmachen und ist damit die einzige große Volkswirtschaft, der dies gelang.

Mittlerweile haben mehr und mehr Anleger Indien im Blick – und sie tun gut daran, meint Goldman Sachs. „Es ist Zeit, Indien neu zu entdecken“, heißt es in einem Kommentar der US-Investmentbank. Tim Love, Director Emerging Markets Aktien bei GAM Investments, geht noch einen Schritt weiter: „Indien könnte die Outperformance der Schwellenländer im Laufe dieses Jahrzehnts anführen.“ Vincent Mortier, Chief Investment Officer bei Amundi, sieht sogar gute Chancen, das Indien zur Konjunktur-Lokomotive der Welt avanciert.

Demografische und andere Dividenden

Aktuell ist Indien die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Bis zum Jahr 2027 könnte das Land zur drittgrößten aufsteigen – hinter den USA und China und vor Japan und Deutschland. Auch das bedeutet für Investoren: Es gibt gute Gründe, sich am indischen Aktienmarkt zu engagieren. Doch – wie überall – gibt es auch einige Risiken, die es zu berücksichtigen gilt.

Doch zunächst noch einige wichtige positive Argumente: Indiens strukturelle und fundamentale Situation ist gut. Wachstum, Inflation, Geldpolitik und eine reformorientierte Regierung tragen jeweils ihren Teil dazu bei. 2023 liegen die Erwartungen für das BIP-Wachstum Indiens bei 5,9 Prozent. Zum Vergleich: Die USA werden in diesem Jahr voraussichtlich um 1,1 Prozent wachsen, Europa liegt im negativen Bereich und China kommt nur auf 5,2 Prozent. Auch mittelfristig steht Indien gut da. Das prognostizierte durchschnittliche Gesamtwachstum für die nächsten fünf Jahre liegt bei 6,1 Prozent und damit deutlich vor dem Wert Chinas, schreibt Marcus Weyerer, ETF Investment Strategist bei Franklin Templeton.

Auch auf der Aktienseite ist Indiens langfristige Wachstumsstory attraktiv. „In den letzten zwei Jahren hat das Land die globalen Aktienmärkte deutlich übertroffen, und sein Vorsprung gegenüber den gängigen Schwellenländer-Indizes war sogar noch größer“, sagt Mortier von Amundi. Folglich stieg Bewertungsprämie der indischen Aktien gegenüber den Schwellenländern auf ein Rekordniveau. „In letzter Zeit hat sie sich jedoch aufgrund schwacher Performance wieder normalisiert“, so der Stratege weiter.

Generation Zukunft

Mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern ist Indien das bevölkerungsreichste Land der Erde; 40 Prozent der Inder sind jünger als 25 Jahre. Gut zwei Drittel der Menschen sind im erwerbsfähigen Alter. „Das Medianalter in Indien beträgt 29 Jahre, in China sind es 37,1 Jahre. Diese demografische Dividende bietet großes Potenzial für robustes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum“, sagt Anuja Munde, Portfoliomanagerin bei Nikko Asset Management. „Wir glauben, dass die größte Stärke Indiens in seinem Binnenkonsum liegt, der mehr als 60 Prozent des BIP ausmacht und dazu beiträgt, die Wirtschaft bis zu einem gewissen Grad vor globalen wirtschaftlichen Ereignissen zu schützen“, ergänzt Love von GAM Investments. Er erwartet, dass sich das Pro-Kopf-Einkommen des Landes von derzeit weniger als 2500 auf mehr als 5000 US-Dollar verdoppeln wird, und die Zahl der Haushalte, die mehr als 35000 US-Dollar verdienen, sich bis zum Ende dieses Jahrzehnts wahrscheinlich verfünffacht.

Andererseits gibt es Risiken, allen voran im Rohstoffbereich. Zwar will Indien bei Solartechnologien und Wasserstoff stark wachsen, aber aktuell ist das Land noch ein Energie-Nettoimporteur – und Schwankungen bei den Rohstoffpreisen können die makroökonomische Stabilität schwächen. Ein weiterer Störfaktor könnte die Beschäftigung werden. Damit Indien seine demografische Dividende wirklich ausschöpfen und die soziale Stabilität aufrechterhalten kann, bleibt bei der Qualifizierung der Menschen und der Schaffung neuer Arbeitsplätze noch viel zu tun. Zudem bestehen politische und wirtschaftliche Übergangsrisiken, wie sie in vielen Schwellenländern auftreten.

Kann Indien also wirklich zur globalen Konjunktur-Lokomotive werden? Die jüngsten Marktturbulenzen haben den allgemeinen Optimismus etwas gedämpft, doch mittel- bis langfristig sieht es gut aus: Das Land unterhält enge Beziehungen zu großen Volkswirtschaften und sollte davon profitieren, dass der Westen sich von der wirtschaftlichen Abhängigkeit von China lösen möchte.

Mit einem halben Dutzend ETFs können Anleger in indische Aktien investieren, beispielsweise mit dem größten Indien-ETF, dem iShares MSCI India ETF. Größe ist zwar nicht alles, aber sein Volumen zeigt, dass sich Anleger Potenzial in indischen Aktien sehen: Der iShares-ETF hat seit seiner Auflegung im Mai 2018 ein Volumen von knapp 1,9 Milliarden Euro erreicht. Der Fonds bildet den MSCI India nach und repliziert ihn physisch. Das Portfolio des ETFs enthält also 115 indische Aktien und repräsentiert damit rund 85 Prozent des indischen Aktienmarkts. Unter den zehn größten Positionen befinden sich gleich fünf Bank- und Finanzaktien. Eine davon ist die Icici Bank Ltd. Das Kreditinstitut aus Mumbai ist die größte private Bank Indiens und bietet unter anderem Versicherungen, Bankkonten, Darlehen und Investments an.

Die ebenfalls im Portfolio zu findende HDFC Bank ist wiederum eine der ältesten indischen privaten Banken der Neuzeit. Sie wurde im August 1994 gegründet, nachdem die Reserve Bank of India den Bankensektor für Privatanbieter geöffnet hatte. Alles in allem macht der Finanzsektor knapp ein Viertel des Fonds aus. Aber auch der Technologie- und der Energiesektor sind stark gewichtet, ebenso wie Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter, die vom dynamischen Bevölkerungswachstum Indiens und seiner wachsenden Mittelschicht profitieren sollten. Der Fonds hat laufende Kosten in Höhe von 0,65 Prozent pro Jahr. Seit seiner Auflegung hat der Fonds insgesamt rund 59 Prozent an Wert gewonnen, und annualisiert waren es gut 17 Prozent pro Jahr in den letzten Jahren.

Indiens Blue Chips

Im Gegensatz zum iShares ETF geht der Xtrackers Nifty 50 Swap ETF anders vor. Er repliziert nicht den MSCI India, sondern – wie der Name bereits sagt – den Nifty 50 Index Total Return Net. Und er tut dies nicht physisch, sondern synthetisch mithilfe von Finanz-Tauschgeschäften, sogenannten Swaps. Der Xtracker ETF bietet Anlegern Zugang zu den 50 größten und liquidesten indischen Blue-Chip-Unternehmen aus insgesamt 22 Sektoren. Damit ist der Fonds stärker konzentriert als der iShares ETF, der mehr als doppelt so viele Aktien enthält. Auch beim Xtrackers Nifty 50 Swap ETF sind Finanzdienstleister am stärksten gewichtet. Sie machen sogar knapp 38 Prozent des Fondsvolumens aus. Mit deutlichem Abstand folgt die Informationstechnologie. Ihre Gewichtung liegt bei rund 14 Prozent.Die jährlichen laufenden Kosten betragen stolze 0,85 Prozent. Trotzdem schaffte der Xtracker ETF in den vergangenen Jahren eine geringfügig bessere Wertentwicklung als sein großer iShares-Konkurrent.

Ebenfalls mithilfe von Swaps arbeiten der Amundi MSCI India ETF und der Lyxor MSCI India ETF. Interessanterweise erzielten nach den Berechnungen der Fonds-Rating-Agentur Morningstar sowohl der Lyxor- als auch der Amundi-ETF in den vergangenen Jahren eine etwas geringere Rendite als der iShares-ETF – obwohl alle drei den gleichen Index abbilden. Möglicherweise sind die niedrigeren Kosten des iShares-ETFs der Grund für seinen leichten Vorsprung.

Der mit Abstand preiswerteste Indien-ETF ist der Franklin FTSE India ETF. Seine laufenden Kosten betragen lediglich 0,19 Prozent pro Jahr. Er bildet als einziger Indien-ETF den FTSE India 30/18 Capped Index ab. Der Name ergibt sich aus der Gewichtung des Index: Das größte Unternehmen im Index wird auf maximal 30 Prozent der Indexkapitalisierung begrenzt, während alle anderen Indexkomponenten auf maximal 18 Prozent begrenzt sind. Der Franklin ETF bietet Anlegern auch Zugang zu indischen Unternehmen mittlerer Marktkapitalisierung, was seiner Rendite nicht abträglich war.

von Johannes Hofmann, September 2023, © ETF Magazin

Der Artikel stammt aus der aktuellen Ausgabe des ETF Magazins, dem Fachjournal für Profis und informierte Anleger*innen.