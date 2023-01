Viele ETFs arbeiten mit ökologischen und sozialen Filtern. Eine neue Generation von ESG-ETFs geht jetzt noch einen Schritt weiter – und setzt gezielt auf Umweltthemen wie Biodiversität und Recycling. Das ETF Magazin gibt einen Überblick.

30. Januar 2023. MÜNCHEN (ETF Magazin). Klima und Umweltschutz stehen in Deutschland auch bei Geldanlegern hoch im Kurs. Das Vermögen nachhaltiger Fonds hat sich in den vergangenen zehn Jahren glatt verzwanzigfacht, errechnete das Forum Nachhaltige Geldanlagen. Selbst das schwierige Jahr 2022 hat der Liebe der Deutschen zu ESG-konformen Anlagen nicht viel anhaben können. Allerdings mehren sich die Störgeräusche: Manche Investoren befürchten Greenwashing, also Etikettenschwindel der Fondsanbieter, und auch die Tatsache, dass die EU-Kommission kürzlich Gas- und Kernenergieanbieter als nachhaltiges Investment zulässt, irritiert manchen Anleger. Wer sein Geld gezielt für eine bessere Welt einsetzen will, kommt deshalb um einen Blick auf die Details nachhaltiger Fonds und ETFs nicht herum. Oder greift gleich zu einem ETF, der sich gezielt und mit einem oft stark konzentrierten Portfolio einem Umweltthema widmet – etwa der Biodiversität oder nachhaltiger Ernährung.

Wichtige Vielfalt

Gegen den Artenschwund wollen gleich drei neue ETFs von AXA IM, HSBC und BNP Paribas wirken. Ein löbliches Ziel, gilt doch vielen der Artenschwund als „Zwillingskrise“ der Klimakrise – und mindestens genauso bedrohlich. Die Zahlen, die der UN-Weltbiodiversitätsrat ipbes veröffentlicht, sind in jedem Fall alarmierend. Eine Million Arten sind nach seiner Schätzung vom Aussterben bedroht, zahlreiche davon bereits in den nächsten Jahrzehnten. Wirklich viel dagegen unternommen wird bislang nicht: Im Dezember soll auf der Weltnaturkonferenz in Montreal zwar ein neues globales Abkommen zum Schutz der Biodiversität unterzeichnet werden, das „Paris-Abkommen für die Natur“.

Ob es zu einer Einigung kommt, ist jedoch fraglich. Investoren können dagegen mit den neuen ETFs schon jetzt agieren, beispielsweise mit dem AXA-IM-ACT-Biodiversity-Equity-ETF. Der Emittent AXA Investment Management (IM), die Vermögensverwaltung des französischen Versicherungsriesen AXA, meldet sich mit diesem ETF am ETF-Markt zurück, 13 Jahre nach Verkauf seiner Marke Easy ETF an BNP Paribas. AXA will es jetzt ein bisschen anders machen als die Konkurrenz und konzentriert sich auf aktiv gesteuerte und nachhaltige ETFs. „Wir nutzen unsere besonderen Stärken im Bereich des aktiven Managements und der verantwortungsbewussten Anlagestrategien und ergänzen mit den ETFs unsere bestehende Fondspalette“, erklärte AXA-IM-Chef Marco Morelli.

Beim neuen AXA-ETF dient der Weltindex MSCI-ACWI allenfalls zu Vergleichszwecken und nicht als Richtschnur bei der Aktienauswahl. Vielmehr sucht AXA IM selbst passende Unternehmen für das ETF-Portfolio. Aufgenommen werden Unternehmen mit Lösungen gegen den Verlust der biologischen Vielfalt durch Verschmutzung von Land und Wasser oder die Zerstörung von Böden, Fauna und Flora. Schwergewicht im Portfolio ist aktuell der US-Landtechnikkonzern Deere & Co., gefolgt vom niederländischen Chemiekonzern Koninklijke DSM und dem US-Messgerätehersteller Agilent.

Ebenfalls erst in diesem Sommer aufgelegt wurde der HSBC-World-ESG-Biodiversity-Screened-Equity-ETF. Er bildet dem Euronext-ESG-Biodiversity-Screened-World-Index ab. Dieser Index verwendet Ratings, ESG-Scores und Ausschlüsse, um so zu einem Portfolio mit Unternehmen zu gelangen, durch deren Geschäft die Biodiversität möglichst wenig gefährdet wird. Vom Fonds ausgeschlossen werden Adressen mit einem schlechten oder keinem Score für einen sogenannten Biodiversitäts-Fußabdruck und Unternehmen mit einer allgemein schlechteten ESG-Risikobewertung.

Nicht zugelassen sind außerdem die typischen „Sünder-Aktien“, also Produzenten von Waffen und Tabakwaren sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact verstoßen. Völlig Neues findet sich im ETF-Port-folio dagegen kaum: Die Hälfte des ETF-Vermögens stellen Aktien von Tech-Unternehmen und Finanzdienstleistern, zwei Drittel davon US-Werte. Zu den am höchsten gewichteten Aktien gehören Alphabet, UnitedHealth, Visa, Nvidia und Mastercard.

Rund statt linear

Der von BNP Paribas seit Kurzem angebotene Biodiversitäts-ETF folgt einem ganz ähnlichen Euronext-Index, beschränkt sich allerdings auf Aktien aus der Euro-Zone. Doch BNP Paribas hat noch weitere Impact-ETFs im Angebot. Beispielsweise den schon vor mehr als drei Jahren aufgelegten BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders. Der ETF setzt auf Unternehmen, die sich in der Kreislaufwirtschaft engagieren. „Seit der industriellen Revolution haben Menschen die Wirtschaft linear organisiert: Abbau der Rohstoffe, Produktion, Vertrieb, Konsum, Abfallentsorgung“, erklärt Claus Hecher von BNP Paribas. Eine Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy zeichne sich hingegen aus durch die Wiederverwendung von Produkten und Rohstoffen sowie die Minimierung von Ressourceneinsatz, Abfall und Emissionen.

Basis des ETF ist ein Index des italienischen Index-anbieters ECPI. Indexbestandteile sind internationale Unternehmen mit einem guten ESG-Screening, die gleichgewichtet werden. Das höchste Gewicht im ETF haben derzeit Ford Motor, Deere & Co., Japans Autohersteller Mitsubishi, das australische Bergbauunternehmen Fortescue Metals Group und der US-Abfallentsorger Waste Management.

Lebensmittel der Zukunft

Ein weiteres Thema, auf das Anleger mit einem der jungen Umweltthemen-ETFs setzen können, ist nachhaltige Ernährung. Der Klimawandel hat nicht nur etwas mit Kohle, Öl und Flugreisen zu tun. Ein Viertel bis ein Drittel der weltweiten CO2-Produktion wird der Nahrungsmittelherstellung zugerechnet. „Angesichts schwindender natürlicher Ressourcen wächst die Notwendigkeit, eine wachsende Weltbevölkerung mit gesunden, erschwinglichen und vollwertigen Nahrungsmitteln zu versorgen – und das bei gleichzeitiger Verringerung von Treibhausgasemissionen und Umweltschäden“, erklärt der ETF-Emittent Rize.

Der auf Themen-ETFs spezialisierte Londoner Emittent legte im August 2020 mit dem Rize-Sus-tainable-Future-of-Food-ETF Europas ersten ETF für nachhaltige Nahrungsmittelproduktion auf. Benchmark ist der Foxberry-Tematica-Research-Sus---

tai-nable-Future-of-Food-Index, konzipiert von dem auf thematische Investmentlösungen spezialisierten US-Forschungsunternehmen Tematica Research. Der

Index enthält – aus der gesamten Wertschöpfungskette für Nahrungsmittel – Unternehmen, die ein nachhaltigeres, sichereres und faireres globales

Ernährungssystem schaffen wollen.

Hoch gewichtet im ETF-Portfolio sind der US-Glasflaschenhersteller O-I Glass, Fresenius Medical Care, der auf Kartoffelprodukte spezialisierte US-Konzern Lamb Weston, der Düngemittelhersteller Yara und abermals Deere & Co. Im Vergleich zu den anderen Themen-ETFs aus dem Nachhaltigkeitsbereich ist der Fonds mit einem Vermögen von 200 Millionen Euro schon relativ groß.

Der Rize-ETF ist inzwischen allerdings nicht mehr der einzige ETF mit dem Thema nachhaltige Ernährung. Seit Februar 2021 gibt es außerdem den aktiven ETF Ossiam Food for Biodiversity. In diesem Februar hat der US-Emittent Global X den Global-X-Agtech & Food-Innovation-ETF aufgelegt, der allerdings auch Landtechnikunternehmen einschließt. Im Juni lancierte VanEck den VanEck-Sustainable-Future-of-Food-ETF.

Einen ambitionierten Ansatz verfolgt der iClima Global Decarbonisation Enablers von HanETF. Er will noch einen Schritt weiter gehen als typische ESG-ETFs. „Der ETF ist einzigartig, da er den Fokus auf CO2-Vermeidung legt und Klima-Champions fördert, deren Produkte einen positiven Beitrag leisten im Kampf gegen den Klimawandel“, erklärt Gabriela Herculano, die Chefin von iClima Earth.

Aktive CO2-Vermeidung

Der ETF repliziert ihren iClima-Global-Decarbonisation-Enablers-Index und investiert in Unternehmen aus fünf Bereichen: grüne Energie, umweltfreundlicher Transport, Wasser- und Abfallverbesserungen, Lösungen zur CO2-Vermeidung sowie nachhaltige Produkte. Das maximale Gewicht jedes Unternehmens im Portfolio wurde auf zwei Prozent begrenzt, „um auch kleineren, aber innovativen Unternehmen eine Chance zu geben“. Zu den am höchsten gewichteten Aktien im Portfolio gehören derzeit der koreanische Batteriehersteller LG Energy Solutions, der US-Lithiumproduzent Albemarle, außerdem Samsung SDI, Siemens und die irische Trane Technologies.

Auch der seit Ende Mai verfügbare WisdomTree-Recycling-Decarbonisation-ETF will helfen, die CO2-Emissionen zu senken, allerdings mit einem anderem Produkthebel. Investiert wird in Unternehmen aus den Bereichen Müllverbrennung und Recycling-Technologie. „Bis die geplanten Maßnahmen zur Dekarbonisierung den gewünschten Effekt erzielen, sind weitere Investitionen nötig. Innovative Lösungen wie die Energiegewinnung aus Müllverbrennung sowie Kohlenstoffrecycling sind dagegen neue Anlagethemen, die bereits jetzt etwas bewirken können“, sagt Christopher Gannatti, Research-Leiter bei WisdomTree.

von Uli Kühn, 2022, © ETF Magazin

Der Artikel stammt aus der aktuellen Ausgabe des ETF Magazins, dem Fachjournal für Profis und informierte Anleger*innen.