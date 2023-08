Aurubis nach Zahlen: Wie es nach dem Crash weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":







Mittwoch, 9. August 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Rohstoffe!

Heute gilt mein Blick dem Aktienkursverlauf der Aurubis AG (WKN: 676650), die stark im Kupfer-Geschäft involviert ist – ein Fall für meinen Newsletter! Denn die Aurubis-Aktie stand zu Wochenbeginn unter starkem Abgabedruck und verlor am Montag fast zehn Prozent an Wert! Die Aurubis-Aktie am Mittwoch, 9. August 2023 zum Börsenschluss am Handelsplatz Frankfurt (Xetra): 75,82 EUR (+0,7%).

Die Company

Die Aurubis AG mit Sitz in Hamburg ist ein Kupfer-Produzent und -Wiederverwerter. Nach der Übernahme des belgischen Kupfer-Produzenten Cumerio durch die Norddeutsche Affinerie AG (2008) firmiert das Unternehmen seit April 2009 als Aurubis AG. Die Titel finden sich im MDAX gelistet. Das KGV(2024e) liegt bei aktuell rund 8,8.

Zum Hintergrund

Die Aurubis AG hat am Montag, 7. August Geschäftszahlen für ihr 3. Quartal (April bis Juni) veröffentlicht. Die Ergebnisse fielen verhalten aus, wobei der Gewinn zulegen konnte.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: der Wochenchart der Aurubis-Aktie. Deutlich zu sehen: der kräftige Kursabschlag zu Wochenbeginn – am Montag verloren die Titel, nach Vorlage von Geschäftszahlen – 9,5 Prozent an Wert. Damit notieren die Kurse wieder weit unterhalb ihrer 200-Tagelinie. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft aber aufwärts gerichtet und zeugt grundsätzlich von einem übergeordneten Aufwärtstrend.

Die Prognose

Die 21-Tagelinie – im obigen Chart nicht ersichtlich – verläuft bereits abwärts. Damit wurde zum Wochenauftakt viel Porzellan zerbrochen. Das Minus setzte sich am Dienstag fort mit einem bisherigen Wochentief bei 74,74 EUR. Von einem flotten Comeback ist charttechnisch betrachtet nicht auszugehen und das heutige Plus vielmehr als Korrekturbewegung innerhalb eines kurzfristigen Abwärtstrends zu betrachten. Die nächste größere Unterstützung ist um 72,28 EUR zu erwarten; der nächste größere Widerstandsbereich um 85/87 EUR.

Soweit für heute – ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Wochenverlauf und alles Gute!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

