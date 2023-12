Aurubis nach Kurseinbruch: Diese Preismarken müssen Anleger jetzt kennen

Montag, 4. Dezember 2023



was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Rohstoffe.

Heute gilt mein Blick dem Aktienkursverlauf der Aurubis AG (WKN: 676650), die stark im Kupfer-Geschäft involviert ist – ein Fall für meinen Newsletter! Die Titel standen am Freitag, 1. Dezember, mit einem Plus von 3,2 Prozent als Outperformer auf dem Kurszettel. Die Gegenreaktion darauf folgte zu Wochenbeginn: die Aurubis-Aktie am Montag, 4. Dezember 2023 (17:30 Uhr) am Handelsplatz Frankfurt (Xetra): 75,40 EUR (-3,6%).

Die Company Die Aurubis AG mit Sitz in Hamburg ist ein Kupfer-Produzent und -Wiederverwerter. Nach der Übernahme des belgischen Kupfer-Produzenten Cumerio durch die Norddeutsche Affinerie AG (2008) firmiert das Unternehmen seit April 2009 als Aurubis AG. Die Titel finden sich im MDAX gelistet. Das KGV(2024e) liegt bei aktuell rund 9,3.

Zum Hintergrund Die Aurubis AG wurde am vergangenen Freitag, 1. Dezember, von den Analysten der Baader Bank mit Kaufen bestätigt bei einem Kursziel von 110 EUR glatt. Das heizte die Notierungen am Freitag kräftig an (+3,2%). Die Perspektiven für die Schmelz- und Raffinierlöhne mit Blick auf das Jahr 2024 seinen, im historischen Vergleich, »solide«, so die Banker. Diese dürften aller Vorrausicht nach keine Änderungen an den Konsensschätzungen für den Hamburger Kupferkonzern nach sich ziehen. Die Charttechnik jedoch sieht weniger euphorisch aus.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Wochenchart der Aurubis-Aktie. Deutlich zu erkennen: die steil abwärts verlaufende 200-Tagelinie, die den Kursen einen Widerstand darstellen. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft bei aktuell 78,40 EUR. Andererseits konnte sich in den vergangenen Handelswochen im Kursbereich um 75 EUR eine Unterstützung ausbilden - die mit dem Kurseinbruch vom Montag zu wackeln beginnt.

Die Prognose Die Kurse der Aurubis-Aktie kämpfen im kurzfristigen Bereich mit ihrer 21-Tagelinie (im obigen Chart nicht ersichtlich). Diese verläuft aktuell seitwärts bei rund 77,76 EUR und verstärkt den Widerstandsbereich um 78,44 EUR. Das wird kein leichtes Durchkommen! Eher sollte ein Durchbruch unter die Preislinie von 75 EUR einkalkuliert werden. Aktuell noch eine Patt-Situation, halten die Chartisten jetzt die beschriebenen Kursmarken im Auge – ein Ausbruch in die eine oder andere Richtung wird das weitere Trendverhalten bestimmen. Schlimmstenfalls droht ein weiteres Abrutschen in Richtung 72 EUR.

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.