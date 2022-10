Aurubis: Kurse mit vielversprechender Bodenbildung

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Freitag, 28. Oktober 2022

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zum Wochenschluss hin interessant: die Preisentwicklung der …

...Rohstoffe! Heute gilt mein Blick erneut den Commodities und hier dem Basiswert Aurubis AG (WKN: 676650). Die Kurse befinden sich in einer ausgeprägten Bodenbildung und überzeugen die fünfte Woche am Stück mit steigenden Kursen. Die Aurubis-Aktie am Freitag, 28. Oktober 2022 zum Börsenschluss in Frankfurt (Xetra): 63,66 EUR (-3,1%).

Die Company. Die Aurubis AG mit Sitz in Hamburg ist ein Kupfer-Produzent sowie Kupfer-Wiederverwerter. Nach der Übernahme des belgischen Kupfer-Produzenten Cumerio durch die Norddeutsche Affinerie AG (2008) firmiert das Unternehmen seit April 2009 als Aurubis AG. Die Titel finden sich im MDAX gelistet. Das KGV(2023e) liegt bei aktuell ~8,9. Die erwartete Dividendenrendite liegt bei ~3,3 Prozent. Die Company hat als Rohstoffkonzern zuletzt unter den aktuellen Konjunkturängsten und dem Preiseinbruch bei den Commodities gelitten. Die potenzielle Hoffnung auf ein Comeback der Wirtschaft würde die Commodities wieder beleben – und damit auch die Kurse von Aurubis.

Die Ausgangslage. Vor rund fünf Wochen bereits hat sich bei den Papieren der Aurubis AG eine Bodenbildung formiert. Diese ging vom Jahrestief bei 51 EUR aus. Seither konnten sich die Notierungen bis auf ~ 66 EUR hocharbeiten. Dabei wurde in der Vorwoche bereits eine Abwärtstrendlinie (A) durchstoßen. Der MACD-Trendfolgeindikator auf wöchentlicher Betrachtungsbasis ist positiv zu bewerten.

Wie geht es weiter? Der Ausbruch über die Abwärtstrendlinie (A) gefällt Chartisten! Der übergeordnete (mittelfristige) Abwärtstrend indes verläuft noch immer gen Süden orientiert: davon spricht der fallende Verlauf des MA(200). Zum Wochenschluss hin arbeiten die Kurse an einem Break out über die 65,30er-Marke; das Wochenhoch lag bei 66,12 EUR. Sollte ein neuerlicher Ausbruchsversuch erfolgreich und signifikant verlaufen, so wäre dies ein weiteres, positives Signal. Auf der Unterseite indes müssen Anleger die Preismarke ~60 EUR als Support im Auge behalten.

