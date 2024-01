Aurubis: Diese Preislinie haben Chartisten jetzt im Blick

Mittwoch, 24. Januar 2024



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Rohstoffe.

Heute gilt mein Blick dem Aktienkursverlauf der Aurubis AG (WKN: 676650), die stark im Kupfer-Geschäft involviert ist – ein Fall für meinen Newsletter! Die Aurubis-Aktie am Mittwoch, 24. Januar 2024 zum Handelsschluss in Frankfurt (Xetra): 66,98 EUR (+3,1%).

Die Company Die Aurubis AG mit Sitz in Hamburg ist ein Kupfer-Produzent und -Wiederverwerter. Nach der Übernahme des belgischen Kupfer-Produzenten Cumerio durch die Norddeutsche Affinerie AG (2008) firmiert das Unternehmen seit April 2009 als Aurubis AG. Die Titel finden sich im MDAX gelistet. Das KGV(2024e) liegt bei aktuell rund 6,9.

Zum Hintergrund Die Aktie wurde am vergangenen Dienstag, 23. Januar 2024, von den Analysten der Baader Bank mit Kaufen bestätigt bei einem Kursziel von 110 EUR glatt. 2024 werde ein weiteres Jahr, in dem sich das Management von Aurubis nicht allein auf das operative Geschäft konzentrieren könne, so die Analysten im Rahmen einer Equity-Studie. Dies, in Verbindung mit einem unsicheren konjunkturellen Ausblick, begrenze das Kurspotenzial der Aktie. Gleichwohl lässt das Kursziel aufhorchen! Das Deutsche Bank Research nämlich agiert mit einem Kursziel von lediglich 84 EUR.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Wochenchart der Aurubis-Aktie. Deutlich zu erkennen: die fallende 200-Tagelinie, die den Kursen einen Widerstand darstellen. Gleichzeitig zeugt dieser gleitende Durchschnitt von einem übergeordneten Abwärtstrend der Notierungen. Zu sehen aber auch: eine starke Support-Linie, die sich um 61,90 EUR erstreckt.

Die Prognose Vorab: der übergeordnete Trendverlauf ist negativ. Kurzfristig jedoch erscheinen die Notierungen um 61,90 EUR als relativ solide unterstützt; die Aktie scheint damit auf den ersten Blick interessant. Dies umso mehr, als sich das bisherige Wochen-Candle leicht positiv bewerten lässt. Ob mehr daraus wird, muss sich zeigen. Zum einen ist die Woche noch nicht vorüber; zum anderen stünden zahlreiche Widerstände einem Comeback im Wege. Sicher jedoch ist: Die Unterstützung von 61,88 EUR sollte nicht mehr signifikant nach unten durchbrochen werden!

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Rohstoffe und Emerging Markets. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

