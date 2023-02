Aurubis: Diese Kursmarke müssen Anleger jetzt kennen

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Montag, 13. Februar 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Rohstoffe!

Heute gilt mein Blick dem Aktienkursverlauf der Aurubis AG (WKN: 676650), die stark im Kupfer-Geschäft involviert ist – ein Fall für meinen Newsletter! Denn die Rohstoffe kommen wieder ins Laufen. Die Aurubis-Aktie am Montag, 13. Februar 2023 zum Börsenschluss am Handelsplatz Frankfurt (Xetra): 98,64 EUR (+1,4%).

Die Company

Die Aurubis AG mit Sitz in Hamburg ist ein Kupfer-Produzent und -Wiederverwerter. Nach der Übernahme des belgischen Kupfer-Produzenten Cumerio durch die Norddeutsche Affinerie AG (2008) firmiert das Unternehmen seit April 2009 als Aurubis AG. Die Titel finden sich im MDAX gelistet. Die erwartete Dividendenrendite liegt aktuell bei ~1,6 Prozent; das KGV(2023e) liegt bei aktuell ~11,9. Die Company hat als Rohstoff-Konzern in den vergangenen Jahren unter Konjunkturängsten und dem Preiseinbruch bei den Commodities gelitten. Die potenzielle Hoffnung auf ein Comeback der Wirtschaft würde die Commodities wieder beleben – und damit auch die Kurse von Aurubis.

Die Ausgangslage

Zu Jahresbeginn kam es auch bei den Papieren der Aurubis AG zu einer Neujahresrallye. Diese dauerte bis zur Vorwoche an – der jüngste Höchstkurs lag am 3. Februar bei 103,15 EUR. Wer dieses Kurslevel jedoch für einen Einstieg nutzte, wurde leicht enttäuscht: Die psychologisch bedeutsame Schlüsselmarke von 100 EUR konnte letztlich nicht geknackt werden; am vergangenen Freitag lag der Tiefstkurs sogar bei 95,74 EUR; der Wochenschlusskurs lag bei 97,24 EUR. Der Slow-Stochastik-Indikator spricht ebenso von einer überkauften Marktsituation in der mittelfristigen Betrachtungsweise wie auch der DIX-Indikator, der den prozentualen Abstand zwischen Aktienkurs zur 200-Tagelinie misst.

Die Prognose

Der Fall Aurubis zeigt mir einmal mehr, dass Ausbrüche bestätigt werden sollten! Im Idealfall mit einem Wochenschlusskurs oberhalb des Break-out-Levels. Am Montag, 13. Februar eröffneten die Kurse von Aurubis oberhalb von 100 EUR – konnten sich aber bis zum späten Nachmittag nicht auf diesem Level halten. Dies verdeutlicht die Bedeutung der 100-EUR-Kurslinie als harter Widerstand nach oben – Vorsicht bleibt angezeigt! Dies umso mehr, als auch Indikatoren noch immer von einer überkauften Marktsituation zeugen. Dies könnte Anleger zu weiteren Gewinnmitnahmen im Bereich ~100 EUR animieren. Auch dass die 200-Tagelinie noch nicht gen Norden gedreht hat, ist grundsätzlich negativ zu betrachten. Im Idealfall läuft eine Korrektur/Konsolidierung oberhalb von 90 EUR ab; anderenfalls bestünde Korrekturpotenzial bis in den Bereich ~77,50 EUR heran. Ein Break out über die 100-EUR-Preislinie – auf Wochenschlusskursbasis(!) – dürften neuerliche Kaufaufträge in das Papier tragen.

Die Strategie

Die Aurubis AG wurde durch mich am 26. Oktober 2022 an dieser Stelle positiv besprochen. Kurs damals: 63,44 EUR. Mittlerweile haben sich die Kurse ~58 Prozent verteuert. Waren Sie damals mit dabei? Dann ziehen Sie spätestens jetzt Ihren Stop-Losskurs nach oben! Ich wünsche mir, dass Sie abgesichert sind.

Soweit für heute – ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Wochenverlauf und alles Gute!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

