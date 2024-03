Aurubis-Aktie auf Jahrestief: Diese Kursmarken haben Chartisten im Blick

Freitag, 8. März 2024



was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Rohstoffe. Heute gilt mein Blick dem Aktienkursverlauf der Aurubis AG (WKN: 676650), die stark im Kupfer-Geschäft involviert ist: ein Fall für meinen heutigen Newsletter! Die Aurubis-Aktie notiert am Freitag, 8. März 2024 (10:00 Uhr) in Frankfurt (Xetra) bei 60,82 EUR (+0,5%).

Die Company Die Aurubis AG mit Sitz in Hamburg ist ein Kupfer-Produzent und -Wiederverwerter. Nach der Übernahme des belgischen Kupfer-Produzenten Cumerio durch die Norddeutsche Affinerie AG (2008) firmiert das Unternehmen seit April 2009 als Aurubis AG. Die Titel finden sich im MDAX gelistet. Das KGV(2025e) liegt bei aktuell rund 7,4.

Zum Hintergrund Die Company hatte bereits Anfang Februar Geschäftszahlen veröffentlicht. Diese fielen gemischt aus. Doch die Analysten der Investmentbank Hauck Aufhäuser haben daraufhin ihr Rating mit Kaufen bekräftig bei einem Kursziel von 107 EUR.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Wochenchart der Aurubis-Aktie. Deutlich zu erkennen: das bisherige Jahrestief, welches am Dienstag, 5. März, bei 57,24 EUR markiert wurde. Anschließend konnten sich die Kurse stabilisieren. Im Chartbild ebenfalls deutlich zu erkennen: die fallende 200-Tagelinie, welche die horizontale Preislinie um 75 EUR in ihrer Eigenschaft als Widerstand verstärkt. Bis dorthin jedoch warten noch weitere Hürden auf die Chartkurve.

Die Prognose Vorab: der übergeordnete Trendverlauf verläuft nach wie vor abwärts gerichtet; dies mit Blick auf die fallende 200-Tagelinie und dem negativen Verlauf des MACD-Trendfolgeindikators. Die Stabilisierung in dieser Woche gepaart mit der aktuell überverkauften Marktsituation unterstützt die laufende Stabilisierung. Das sich hieraus ergebende Wochen-Candle ist positiv zu bewerten. Für ein überzeugendes Comeback jedoch wäre ein Sprung über den Preisbereich um 64 EUR vonnöten. Die Unterstützung bei 57,24 EUR sollte nicht mehr unterschritten werden.

