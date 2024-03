Augen auf NVIDIA gerichtet!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aussicht auf eine Zinswende in diesem Jahr mit mehreren Zinssenkungen hatte im Herbst des vergangenen Jahres eine kräftige Rally am Aktienmarkt ausgelöst. Wenngleich die Erwartungen an den Zeitpunkt der Zinswende weiter nach hinten gerückt sind, zeigen sich die Aktienmärkte weiterhin sehr stabil. Allerdings ist die aufwärts gerichtete Bewegung mittlerweile in einem fortgeschrittenen Stadium angelangt, so dass damit auch das Risiko eines technischen Rücksetzers zunimmt!



Die Sitzung der Europäischen Zentralbank hat keine wirklich neuen Hinweise auf die erste Zinssenkung in Europa gebracht. So gehen die Anleger vage von einer Zinswende im Sommer aus. Damit richtet sich der Blick auf die US-Notenbank, welche zur Wochenmitte ihre Entscheidung bekanntgeben wird. Zwar wird nicht mit einer Veränderung des Leitzinses gerechnet, dafür hoffen die Anleger auf einen Hinweis, bis wann man mit einem ersten Zinsschritt rechnen darf. Voraussichtlich wird sich FED-Chef Jerome Powell nicht weit aus dem Fenster lehnen und darauf verweisen, dass sichergestellt werden muss, dass die Inflation wieder das gewünschte Niveau erreichen wird. Diese ist zuletzt wieder etwas gestiegen und hat damit auch die Erwartungen an eine baldige Zinswende wieder etwas abflachen lassen. Solange der Markt allerdings davon ausgeht, dass ies in diesem Jahr nur eine Zinswende nach unten, sondern auch mehrere Zinssenkungen geben wird, dürfte der Aktienmarkt weiterhin auf hohem Niveau verlaufen. Der Trend seit dem vergangenen Herbst ist allerdings weit fortgeschritten, so dass eine Konsolidierung oder gar eine Korrektur der aktuell heiß gelaufenen Bewegung einkalkuliert werden sollte.Aktien, welche mit dem Thema „Künstliche Intelligenz“ in Verbindung stehen, waren die klaren Outperformer der letzten Monate. Mit den kräftigen Kurssteigerungen sind die Trends allerdings deutlich überhitzt und damit anfällig für eine Kurskorrektur. Dabei darf man allerdings gespannt sein, ob Rücksetzer immer noch rasch gekauft werden. Dies würde verdeutlichen, dass der Zeitpunkt für eine Korrektur noch nicht gekommen ist. Positive Signale hierzu könnten in dieser Woche von der GTC-Konferenz kommen, die als wichtigste Entwicklerveranstaltung betrachtet werden darf. Nach der atemberaubenden Kursrally von NVIDIA dürften sich die Blicke ganz besonders auf diese Veranstaltung richten!Viel Erfolg in der kommenden BörsenwocheStephan FeuersteinHebelzertifikate-Trader