Ein Auge auf das FOMC-Protokoll

By Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA, OANDA

Die Woche beginnt relativ ruhig. Asien handelt überwiegend im Minus und auch Europa und die USA sind auf dem besten Weg, das Gleiche zu tun.

Es gibt nicht viele ruhige Wochen in diesen Tagen, aber diese könnte sich als eine der wenigen erweisen, da der US-Feiertag Thanksgiving die Woche für viele Händler verkürzt und das Fed-Protokoll am Mittwoch die Aktivitäten im Vorfeld möglicherweise belastet.

Die Erholungsrallye ist in der letzten Woche ins Stocken geraten, da die Kommentare der US-Notenbank stärker als von den Anlegern gewünscht ausfielen. Die Erholung war auch viel stärker, als sie wohl gerechtfertigt ist, da der Dow von seinen Oktobertiefs um fast 20% gestiegen ist.

Die politischen Entscheidungsträger scheinen zu betonen, dass eine einzige Inflationszahl noch keinen Trend ausmacht und weitere Beweise erforderlich sind, um eine langsamere Straffung zu rechtfertigen. Während sie wahrscheinlich im Stillen zufrieden sind, dass die Inflation eine Wende genommen hat, könnten sie auch entschlossen sein, dies nicht öffentlich zuzugeben, auf die Gefahr hin, ihre bisherigen Straffungsbemühungen zu unterminieren. Ein weiterer guter Bericht im nächsten Monat und der Ton wird sich mit ziemlicher Sicherheit deutlich ändern.

Chinesische Aktien fallen, da Covid-Fälle zunehmen

Weniger erfreulich sind die jüngsten Nachrichten aus China, wo steigende Covid-Fälle die Märkte gerade dann ins Wanken gebracht haben, als sich die Stimmung aufhellte. Eine leichte Lockerung der Covid-Beschränkungen und die Aussicht auf weitere Restriktionen Anfang nächsten Jahres sowie ein 16-Punkte-Plan zur Ankurbelung des Immobilienmarktes hatten eine kräftige Erholung der Aktien in China und Hongkong ausgelöst, die jedoch durch den jüngsten Anstieg und die Beschränkungen wieder zunichte gemacht wurde.

Neue Verbote in den Großstädten würden nicht nur das Wachstum bis zum Jahresende bremsen, sondern könnten auch die Pläne zur Aufweichung der Nullzinspolitik im nächsten Jahr erschweren. Wir befinden uns wieder auf unsicherem Terrain, was die Erholung der Aktienmärkte verlangsamen könnte.

Öl fällt weiter inmitten der China-Sorgen

Die Aussicht auf mehr Restriktionen und damit auf eine geringere Nachfrage in China hat die Rohölpreise in letzter Zeit belastet. Brent ist in der vergangenen Woche wieder unter die 90 $-Marke gerutscht und könnte den vierten Tag mit Rückgängen verzeichnen, wenn er im Minus bleibt. Die düsteren Wirtschaftsaussichten rund um den Globus belasten die Ölpreise weiterhin, und wenn die Zinsen weiter steigen, werden sich die Erwartungen wahrscheinlich weiter verschlechtern.

Umso interessanter wird das nächste Treffen der OPEC+ in ein paar Wochen sein. Die Gruppe geriet Anfang letzten Monats wegen ihrer Entscheidung, die Fördermengen um zwei Millionen Barrel pro Tag zu kürzen, unter Beschuss, obwohl viele Länder mit Inflation und Rezession kämpfen, die zum Teil auf die höheren Ölpreise zurückzuführen sind. Die Frage ist nun, ob die Gruppe angesichts der jüngsten Preisbewegungen und wirtschaftlichen Entwicklungen so kühn sein wird, die Produktion erneut zu kürzen.

Geringere Gewinne, aber immer noch ermutigend

Die Goldpreise geben zu Beginn der Woche in einem risikoaversen Handel nach, der den US-Dollar unterstützt. Das gelbe Metall hat sich in den letzten Wochen extrem gut entwickelt, da die Anleger von der etwas weniger aggressiven Rhetorik der US-Notenbank und einigen deutlich positiveren Inflationsdaten beflügelt wurden.

Die Notierung ist um die Marke von $1.780, die zuvor eine wichtige Unterstützung darstellte, zum Stillstand gekommen und hat in den letzten Tagen wieder etwas nachgegeben, bewegt sich aber weiterhin deutlich von den Tiefstständen weg, was ermutigend ist. Der nächste Test der Unterstützung könnte bei $1.730 stattfinden, wo er auf dem Weg nach unten im September und Oktober auf starken Widerstand stieß.

Dunklere Tage für Kryptowährungen?

Die Lage für Kryptowährungen wird nicht besser, da wir immer mehr über die Folgen des FTX-Zusammenbruchs erfahren. Bitcoin hat heute Morgen rund 4% verloren, notiert unter $16.000 und sieht sehr verwundbar aus. Ein weiterer drastischer Kursrückgang ist durchaus möglich, da die Stimmung in diesem Bereich sehr angespannt ist. Es könnte einige Zeit dauern, bis sich das wieder gelegt hat, und die Unsicherheit, die der FTX-Skandal ausgelöst hat, ist auf kurze Sicht ein enormer Gegenwind für Kryptowährungen. Zum jetzigen Zeitpunkt würde es mich nicht überraschen, wenn die Marke von $10.000 in nicht allzu ferner Zukunft erneut getestet wird.

