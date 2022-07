Aufstiegschancen durch Bildung statt Umverteilungsspirale

Am Mittwoch, dem 06. Juli, fand im Rahmen des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung ein öffentliches Fachgespräch zum Thema „Hochwertige Bildung als nachhaltiges Mittel gegen Armut und soziale Ungleichheit“ statt. Verschiedene Experten betonten, dass der soziale Aufstieg in Deutschland mit großen Hürden verbunden sei. Es dauere sechs Generationen, um sich aus sozial schwächeren Verhältnissen in die Mittelschicht hochzuarbeiten und damit hinke Deutschland im OECD-Vergleich weit hinter anderen Ländern her. Für Beiratsmitglied und FDP-Sozialpolitiker Jens Teutrine zeigt jedoch gerade der Vergleich mit anderen Ländern, dass sich dieses Problem nicht einfach durch linkere Umverteilungspolitik lösen lässt.



„Womöglich reproduzieren wir da seit 30 Jahren eine Debatte, die nicht am Kern ansetzt, wie beispielsweise die ewige Debatte um mehr Umverteilung durch eine Vermögenssteuer zeige.“ so Teutrine. Der Aspekt des sozialen Hintergrundes eines Kindes werde zu wenig in seinen drei Dimensionen diskutiert: Die wirtschaftliche Lage, der Bildungshintergrund der Eltern und der daraus resultierende soziale Habitus. „Mich interessiert am meisten, wie man diesen wichtigen Aspekt des sozialen Hintergrunds in ein Schulsystem integrieren kann. Dafür brauchen wir in der Politik konkrete Ansätze statt sozialistische Scheindebatten.“