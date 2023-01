Krisen gab es schon immer. Erfahrene Investoren können eine Vielzahl davon aufzählen, welche die Finanzmärkte in den letzten Jahrzehnten bewegt haben. Beispielsweise die Asien- und Rubel-Krise 1998, die Dot-Com/Neue Markt-Krise 2000-2003, die Finanz- und Schuldenkrise 2007/2008 und der weltweite Pandemie-Ausbruch Anfang 2020. Diese Krisen hatten jeweils massive Aktienmarkteinbrüche von Minus 40% bis zu Minus 60% zur Folge, die jedoch in den Folgejahren immer wieder aufgeholt wurden.

Im abgelaufenen Jahr 2022 kam es zu einer Häufung von Krisen, die abhängig voneinander sind, sich gegenseitig verstärkten oder kumulativ wirkten - aber vor allem zeitgleich eintraten. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine auf russischem Boden verstärkte die pandemiebedingten Lieferkettenprobleme und verursachte eine Energie-/Gas-Krise. Die sich bereits in 2021 aufbauende Inflationswelle verstärkte sich dadurch massiv und führte zur höchsten Inflation seit 1948. Die internationalen Zentralbanken reagierten mit den schnellsten und höchsten Zinssteigerungen seit Jahrzehnten und lösten den stärksten Anleihen-Crash seit dem Zweiten Weltkrieg aus. Sowohl die Geldverknappung durch die restriktive Geldpolitik als auch die durch die höheren Zinsen induzierten sinkenden Gewinnerwartungen der Unternehmen ließen die Aktienkurse einbrechen, allen voran die der hoch verschuldeten Wachstums- und Technologieunternehmen.

Die Weltwirtschaft muss diese Schocks nun verdauen und wird in 2023 mit geringerem Wachstum aufwarten. Insbesondere in den USA und Europa rechnen wir mit rezessiven Entwicklungen, die jedoch nach neuesten Stimmungs- und Wirtschaftsdaten sowie einer wahrscheinlich gesicherten Gasversorgung in Europa glimpflich verlaufen könnten. Nachdem die Inflationsraten in den USA und Europa ihren Höhepunkt überschritten haben, könnte der Zinserhöhungszyklus der Zentralbanken im 2.Halbjahr 2023 enden. In Verbindung mit dann wieder moderaten Energie- und Rohstoffpreisen dürften die Volkswirtschaften wieder auf ihren Wachstumspfad zurückkehren. Voraussetzung in diesem Szenario ist, dass der Russland-Ukraine-Krieg keine Eskalationen erfährt und China auch weiterhin von einem Angriff gegen Taiwan absieht. Solche geopolitischen Eskalationsentwicklungen sind zwar denkbar aber hoffentlich nicht sehr wahrscheinlich. Somit bliebe Raum für ein positives Wirtschaftsszenario in der zweiten Jahreshälfte 2023. Für die Finanzmärkte könnte dies dann in eine breite Erholung der zuletzt stark gebeutelten Kurse münden.