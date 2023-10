Auf der schiefen Ebene

In dem Maße, wie sich die Bierschwaden lichten, tritt die harte Realität zutage und die bietet wenig Anlass zur Freude – insbesondere für Börsianer. Nachdem der September, traditionell der schlechteste Börsenmonat des Jahres, über lange Strecken vergleichsweise glimpflich verlaufen war, ging ihm auf den letzten Metern die Puste aus. Per Saldo schloss der DAX 40 (s.u.) mit einem Minus von -3,5%, womit sich auch der September 2023 nahtlos in die Statistik einreiht. Mit dem Oktober keimte Hoffnung auf Besserung, da dieser in der langjährigen Statistik nicht ganz so negativ ist, obwohl zwei der bedeutendsten Aktien-Crashs – der von 1929 und der von 1987 – just in diesen Monat fielen. Ansonsten gilt der Monat aber bereits als Auftakt bzw. Anlauf für die Jahresendrally, ebenfalls ein statistisches Phänomen, das zu den ausgeprägtesten kalendarischen Börsenphänomenen gehört. Allerdings sollte man solche Saisonalitäten immer auch vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse und Entwicklungen sehen, die in einzelnen Jahren schwerer wiegen können als jede Statistik.