Auf die Zukunft und Zinn setzen

Ohne Zinn läuft im Elektroniksektor nichts. Das Wachstum grüner Energien und der Digitalisierungsschub verlangen nach Zinn

In den vergangenen Monaten ist der Zinnpreis angestiegen, eine Tonne kostet aktuell fast 30.000 US-Dollar. Wenngleich Zinn auch keine Währung wie Gold ist, so ist es doch ein Rohstoff, ohne den moderne Elektronikprodukte nicht machbar sind. Denn Zinn dient als Lötmittel. Rund die Hälfte der Zinnnachfrage geht daher in den Bereich der Löte. Und Mikrochips brauchen Lötmittel. Mikrochips werden bei den Autobauern, in der Unterhaltungsindustrie und bei Computerproduzenten verbaut. Übrigens ist ein Ersatz für Lötzinn nicht in Sicht und die Geräte, Maschinen und Anlagen, in denen sich Platinen finden, werden immer mehr. Ein Einsatzgebiet von Zinn ist die Herstellung von Weißblechdosen mit lebensmittelechter Zinnbeschichtung. Auch Handys, Batterien und der Sektor der Tiermedizin verwenden Zinn. Dabei sind die Zinnlager nicht besonders gut gefüllt und die Nachfrage steigt. Die Zinnnachfrage wird von der 5G-Technologie und der Elektromobilität profitieren. Das meiste Zinn weltweit wird in China, gefolgt von Indonesien gefördert. Der Supertechnologie-Zyklus wird nach einhelliger Meinung vieler Branchenkenner den Bedarf des Metalls deutlich ansteigen lassen.

Um die erwartete Nachfrage zu befriedigen, muss die Versorgung mit Zinn gesichert werden. Dafür sind Investitionen nötig. Laut Schätzungen sind 1,4 Milliarden US-Dollar nötig, um bis 2030 rund 50.000 Tonnen Zinn mehr jährlich liefern zu können. Zinn mit seiner enormen Marktdynamik ist also auch eine Chance für Investoren. Betrachtet man Zinn im Verhältnis zur jährlichen Fördermenge und den bestehenden Lagerstätten, so handelt es sich um ein ziemlich seltenes und manchmal auch kritisches Metall. Zu den Gesellschaften mit Zinn gehört beispielsweise Tin One Resources. Dessen Projekte sind bereits fortgeschritten und befinden sich in Tasmanien und auf dem australischen Festland. First Tin ist auch in Australien, zudem in Deutschland in Sachen Zinn unterwegs.

Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von First Tin (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/first-tin-plc/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.